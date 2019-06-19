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民進黨推翻公投綁大選 林濁水嘆：將中間選民硬推出去

2019-06-19 15:59聯合報 記者黃國樑╱即時報導

民進黨前立委林濁水。本報資料照片
民進黨前立委林濁水。本報資料照片
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民進黨前立委林濁水今天在臉書上表示，雖然蔡英文在初選民調中支持度暴起，初選後暴落，但是他不相信卓榮泰羅文嘉搞鬼。

林濁水說，只是他們初選後向陳水扁等極端激烈深綠喚團結，他認為劃錯重點。未來勝選與否在於能否恢復在初選過程中社會對民進黨民主價值的立場的信心。

但他說，不料，在這個備受質疑的關口，民進黨推翻堅持了20年要求公投綁大選的立場，這形同封殺了憲改及各種不論進步、保守主張的公投空間，將平白把理性、中間選民硬推出去，將來若敗選，國民黨將自命為民主捍衛者，角色如此顛倒，真是可嘆。

民進黨林濁水公投
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