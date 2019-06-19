親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
公投不再綁大選
熱島高溫發燒中
監院彈劾檢察官
政治
軍事
綜合

韓國瑜要5300萬防治登革熱 蘇貞昌：審核通過全額補助

紐西蘭外海規模6.4地震 目前無人傷亡

影／國安法修法三讀 退休軍公教淪共諜喪失並追繳退俸

2019-06-19 14:57聯合報 記者陳熙文林麗玉╱即時報導

立法院今三讀通過國安法修法，除了宣示國家安全維護納入網際空間，有關被中國大陸吸納為間諜者，可處七年以上有期徒刑，得併科新台幣五千萬元以上一億元以下罰金，同時若為現職或退休公務員等，經判刑確定，皆剝奪全部退休給與，已領者則從違法日起追繳。

前馬防部退役少將許乃權因涉中國解放軍軍官鎮小江共諜案，以違反「國家安全法」被判刑兩年十個月，已於二Ｏ一七年九月出獄，但許乃權仍能請領每月至少七萬五千餘元的退休俸。對此，多位民進黨立委提出修法，希望杜絕現職、或退休軍公教犯內亂、外患等罪，經判刑確定後，還能夠請領退俸的情況。

立法院日前舉行臨時會，今上午針對國安法部分條文修正草案舉行朝野協商，除時代力量所提的附帶決議，國民黨團表示不同意，須表決之外，朝野之間對於修法條文均達成共識，送院會處理。立法院也在下午三讀通過國安法部分條文修正案。

修正條文明確定義人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力等提供協助，包括發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；洩漏、交付或傳遞，以刺探或收集關於公務秘密的文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄。

修正條文規定，如有為中國大陸意圖危害國家安全或社會安定者，並違反相關規定，從原來「處五年以下有期徒刑或拘役，得併科一百萬元以下罰金」大幅提高為「處七年以上有期徒刑，得併科五千萬元以上一億元以下罰金」。

若為中國大陸以外意圖危害國家安全違規者，則最高可處三年以上十年以下有期徒刑，得併科三千萬元以下罰金。

另外，修正條文第五條之二規定，凡軍公教及公營機關（構）人員，於現職（役）或退休（職、伍）後，若犯內亂、外患罪，經判刑確定，喪失退休給與的權利，而已領者從違法之日起開始追繳。

立法院臨時會今天三讀通過修正《國家安全法》部分條文。記者／林麗玉攝影
立法院臨時會今天三讀通過修正《國家安全法》部分條文。記者／林麗玉攝影
分享

國安法立法院
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

【重磅快評】退將赴陸要罰俸 如果主張台獨罰不罰？

2019-06-19 14:29

蔡碧仲曾要求黃和村起訴傅崑萁？蔡：從未踏入花檢一步

2019-06-19 15:27

郭台銘嗆蘇貞昌變了 陳其邁：不要因選舉有不同說法

2019-06-19 16:08

影／國安法三讀 退休軍公教淪共諜將追繳退俸

2019-06-19 16:07

國安法修法三讀 總統府：台灣的民主防護網更完整建構

2019-06-19 16:06

親綠？友柯？時力路線之爭 共識「不支持親中參選人」

2019-06-19 14:25

反年改「八百壯士」出書了！ 明重回立院「埋鍋造飯」

2019-06-19 14:21

觀察站／大小綠分裂 柯P撿到槍？踩到雷？

2019-06-19 14:19

將整合傅崑萁？國民黨花蓮縣立委初選 傅系黃啟嘉勝出

2019-06-19 13:15

參加抗韓聯盟？王金平：不會，為什麼會有這奇怪組織？

2019-06-19 13:01

時力8月底提不分區立委名單 邀其他政黨談合作

2019-06-19 12:51

被指查檢察官為給段宜康交代？ 高涌誠：願公開約詢錄音

2019-06-19 12:13

國民黨花蓮立委初選 黃啟嘉勝出

2019-06-19 12:03

科技部副司長賴宇亭返鄉任桃市工務局長 今宣誓就職

2019-06-19 11:48

監委加厚彈劾陳隆翔調查報告 律師：補充理由似無不可

2019-06-19 11:45

監委自爆曲棍球案原要糾正3單位 遭審查會攔下

2019-06-19 11:32

影／郭台銘讚蘇揆 若當初選總統可能會投他

2019-06-19 11:05

影／修法禁退將高官赴陸 邱垂正：維護國家尊嚴

2019-06-19 10:59

黨員傳要邱顯智切割黃國昌 時力：不懂為了什麼？

2019-06-19 10:30

東廠、拔管、打賴、閹割公投…台灣民主進鐵籠 小英有臉罵中共？

2019-06-19 08:00

趙怡翔：美對台支持 非針對某政府

2019-06-19 07:16

修兩岸條例 綠黨團加碼 退將赴中言行恐終身受限

2019-06-19 00:00

蔡英文：儘早歸還原民土地

2019-06-18 23:46

蔡英文：民主與自由 是台灣文化創意最重要的土壤

2019-06-18 21:45

黃捷指巴拉刈高風險 菜農林佳新：有人不戴套就禁止性行為？

2019-06-18 21:02

退將看兩岸條例修法：「政治性」活動誰說了算

2019-06-18 19:48

公懲會為何不公審柯文哲？立委點出公審管中閔的神邏輯

2019-06-18 19:24

【重磅快評】綠營使勁卡韓 請看盧秀燕怎麼對待林佳龍

2019-06-18 18:40

立委佈局 羅文嘉：徵召區七月完成、不分區九月完成

2019-06-18 18:16

臨時會修兩岸條例 退將赴中言行可能終身限制

2019-06-18 18:15

原民正義何時成功？ 蔡英文：很多事情證明我走到了

2019-06-18 17:19

蔡英文承諾 礦業法和原民身份法立院下會期立刻處理

2019-06-18 17:13

原轉會肯定蔡總統 也有諍言

2019-06-18 17:03

柯文哲雲林拜訪擔任律師的「他」 外界解讀拔樁意味濃厚

2019-06-18 16:48

選舉說一套、沒選舉說一套？李正皓：蘇貞昌才是始祖

2019-06-18 16:04

參選中市立委對戰沈智慧？林佳龍：今天不談選舉

2019-06-18 15:19

蘇揆：中央大力支持基隆建設 邁向國際化

2019-06-18 14:53

再有登革熱算蘇貞昌的！黃創夏：韓比馬更不沾鍋

2019-06-18 14:51

蔡英文：大聲說出把過去壓抑的主張就是轉型正義實踐

2019-06-18 14:49
看更多

熱門文章

預備金用在這裡 高市府公布溝渠清淤照證實淤積嚴重

2019-06-18 17:37

經濟學人預測小英險勝 柯文哲笑回：最大變數還沒出現

2019-06-19 09:58

鴻海員工抱怨沒拿到加班費 郭台銘：去申訴

2019-06-18 16:33

【重磅快評】綠營使勁卡韓 請看盧秀燕怎麼對待林佳龍

2019-06-18 18:40

經濟學人智庫：蔡英文將險勝韓國瑜連任成功

2019-06-18 21:18

徐永明酸韓國瑜自大草包 孫大千諷：不甘寂寞的政客

2019-06-19 08:05

一句話改變韓國瑜命運！ 當年扁、馬也用這招上位

2019-06-19 09:00

初選質疑不止 羅文嘉說重話：要把台灣交給韓柯郭嗎？

2019-06-18 17:21

國安法修法三讀 退休軍公教淪共諜喪失並追繳退俸

2019-06-19 14:57

5年800億元 我建構劍翔無人機群攻對岸雷達站

2019-06-19 11:07

彈劾檢察官陳隆翔 監院調查報告加碼罪狀

2019-06-19 00:13

潘恒旭列出數字：韓國瑜當市長後向中央申請補助比較難

2019-06-18 17:56

東廠、拔管、打賴、閹割公投…台灣民主進鐵籠 小英有臉罵中共？

2019-06-19 08:00

黃捷指巴拉刈高風險 菜農林佳新：有人不戴套就禁止性行為？

2019-06-18 21:02

海巡新造首艘600噸級巡防艦 今高雄安放龍骨

2019-06-18 18:17

臨時會修兩岸條例 退將赴中言行可能終身限制

2019-06-18 18:15

跨黨派議員促雙城論壇停辦 柯文哲：可是議員報名都爆滿

2019-06-19 09:43

觀察站／蔡系黨團監委 踐踏憲政體制

2019-06-19 00:40

韓國瑜台中造勢 小吃商品200攤韓粉商機再現

2019-06-18 17:06

陸戰隊蛙人克難周照片 獲巴黎攝影大賽優選

2019-06-19 13:15

又一學者開砲 質疑民進黨初選是「設計過的遊戲規則」

2019-06-18 17:04

羅文嘉：內戰打了3個月 還要打下去嗎

2019-06-19 00:08

【即時短評】蔡英文封殺公投 李進勇全力以赴

2019-06-19 00:26

黨員傳要邱顯智切割黃國昌 時力：不懂為了什麼？

2019-06-19 10:30

初選後啟動整合 蔡英文邀立委餐敘提到韓國瑜

2019-06-18 21:47

對台軍售美有雜音？美參議員：美對台軍售應常態化

2019-06-18 22:10

韓國瑜周六台中場造勢 預計15萬人參加響應

2019-06-19 11:45

綠媒政論節目挺蔡來賓3人變4人？扁：希望不是真的

2019-06-19 11:01

談未來閣揆人選 郭台銘提3個條件

2019-06-19 11:39

【重磅快評】退將赴陸要罰俸 如果主張台獨罰不罰？

2019-06-19 14:29

公懲會為何不公審柯文哲？立委點出公審管中閔的神邏輯

2019-06-18 19:24

搶搭「韓流」風潮 金門酒廠推韓國瑜紀念酒21日上市

2019-06-19 12:25

誰把公投墮胎！呂秀蓮點名蔡英文 「好好整頓中選會」

2019-06-19 11:29

陳吉仲：批評巴拉刈的人 建議他可以自己去噴看看

2019-06-19 13:52

王金平問：5候選人荒島求生誰先回來？ 周錫瑋這樣妙回

2019-06-19 13:10

趙怡翔：美對台支持 非針對某政府

2019-06-19 07:16

退將看兩岸條例修法：「政治性」活動誰說了算

2019-06-18 19:48

國民黨花蓮立委初選 黃啟嘉勝出

2019-06-19 12:03

修兩岸條例 綠黨團加碼 退將赴中言行恐終身受限

2019-06-19 00:00

參加抗韓聯盟？ 王金平：不會，為什麼會有這奇怪組織？

2019-06-19 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top