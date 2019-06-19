影／國安法修法三讀 退休軍公教淪共諜喪失並追繳退俸

立法院今三讀通過國安法修法，除了宣示國家安全維護納入網際空間，有關被中國大陸吸納為間諜者，可處七年以上有期徒刑，得併科新台幣五千萬元以上一億元以下罰金，同時若為現職或退休公務員等，經判刑確定，皆剝奪全部退休給與，已領者則從違法日起追繳。

前馬防部退役少將許乃權因涉中國解放軍軍官鎮小江共諜案，以違反「國家安全法」被判刑兩年十個月，已於二Ｏ一七年九月出獄，但許乃權仍能請領每月至少七萬五千餘元的退休俸。對此，多位民進黨立委提出修法，希望杜絕現職、或退休軍公教犯內亂、外患等罪，經判刑確定後，還能夠請領退俸的情況。

立法院日前舉行臨時會，今上午針對國安法部分條文修正草案舉行朝野協商，除時代力量所提的附帶決議，國民黨團表示不同意，須表決之外，朝野之間對於修法條文均達成共識，送院會處理。立法院也在下午三讀通過國安法部分條文修正案。

修正條文明確定義人民不得為外國、大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力等提供協助，包括發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；洩漏、交付或傳遞，以刺探或收集關於公務秘密的文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄。

修正條文規定，如有為中國大陸意圖危害國家安全或社會安定者，並違反相關規定，從原來「處五年以下有期徒刑或拘役，得併科一百萬元以下罰金」大幅提高為「處七年以上有期徒刑，得併科五千萬元以上一億元以下罰金」。

若為中國大陸以外意圖危害國家安全違規者，則最高可處三年以上十年以下有期徒刑，得併科三千萬元以下罰金。

另外，修正條文第五條之二規定，凡軍公教及公營機關（構）人員，於現職（役）或退休（職、伍）後，若犯內亂、外患罪，經判刑確定，喪失退休給與的權利，而已領者從違法之日起開始追繳。