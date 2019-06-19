反年改「八百壯士」出書了！ 明重回立院「埋鍋造飯」

2019-06-19 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



反年改團體「八百壯士」日前將先前上街頭抗議年金改革的過程編撰成書籍「八百壯士紀實」，為重現原貌，明天將重回街頭搭起帳篷舉辦新書發表會，對此，警方今天也公布相關交管措施。

八百壯士捍衛中華協會表示，八百壯士在立院前埋鍋造飯485天，階段性任務結束後，轉型成八百壯士捍衛中華協會至今已滿一年，經資料搜集及編撰，完成書籍「八百壯士紀實」，共分5章479頁，內容包含八百壯士緣起即成立過程、對軍人退撫制度改革的理念與評析、重要陳抗活動、轉型過程、當前任務及未來挑戰等，以圖文並陳方式、「有理念、有作為、有論述、有行動」的原則編撰。

八百壯士說，為重現原貌，已依法申請明天的路權，回到立院前搭帳篷舉辦新書發表會，一是展現軍人堅忍不拔、奮鬥不懈的精神；二是要明確告知執政黨，八百壯士的奮戰不會因法案通過而結束。新書發表會除將邀請軍公教警消勞團體，也將邀請國民黨黨主席吳敦義、前黨主席洪秀柱、新黨郁慕明、國民黨34名立委、國民黨縣市長及議員、國民黨5名總統參選人、海內外企業代表到場參與。