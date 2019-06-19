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參加抗韓聯盟？王金平：不會，為什麼會有這奇怪組織？

2019-06-19 13:01聯合報 記者郭政芬╱即時報導

前立法院長王金平組成「台灣金團結Taiwam assemble 」，今天第一站前往前台北縣長周錫瑋在新竹關西的台灣花鳥園，會前接受採訪時，稍早郭台銘參訪孫運璿科技人文紀念館被媒體問到外傳他計劃籌組抗韓連線一事，他說，「沒有抗韓聯盟，只有抗英聯盟」，媒體也也問王金平「會參加抗韓陣營嗎？」王金平當場回應「不會，為什麼會有這奇怪的組織？黨內同志大家團結都來不及，大家應該是同舟共濟，現在是初選期間，兄弟登山、各自努力」。

王金平補充，郭台銘的幕僚昨天有向他表達，應該的意思是大家會再度見面。

王金平說，無論是郭台銘、韓國瑜、朱立倫或是總統蔡英文，都會是他邀請的對象，他很歡迎來一起對談，台灣金團結希望大家可以團結，在大選之前，每個黨團結自己的，總統蔡英文若願意接受直播，他也樂意來邀請。

王金平表示，國民黨團結都來不及了，各位想想民進黨，幾乎都沒有聲音，表示民進黨整合有成效，「我們團結都不一定贏了，不團結還有勝算嗎？」希望大家不要輕易為了要奪得初選，做出不恰當的言論。

周錫瑋指出，郭董的聲勢很高，希望大家來支持他，他才會勝選，應該不會是這個抗韓的意思。他說，王院長用台灣團結的方式來邀請重要的政治人物，今天特別到此花園，這是他過往離開政治時，他來此做農夫、畫畫隱居的地方，這裡的吊盆都是圓形，代表「團團圓圓」的意思，希望「我們大家一起來團團圓圓」。

前立法院長王金平組成「台灣金團結Taiwam assemble 」，今天第一站前...
前立法院長王金平組成「台灣金團結Taiwam assemble 」，今天第一站前往前台北縣長周錫瑋在新竹關西的台灣花鳥園。記者郭政芬／攝影
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