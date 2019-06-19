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時力8月底提不分區立委名單 邀其他政黨談合作

2019-06-19 12:51聯合報 記者林麗玉╱即時報導

時代力量決策會議通過2020不分區立委提名辦法，秘書長陳孟秀表示，預計八月底將提出完整排序名單，九月中進行黨員複決程序。對於是否會與其他政黨合作？陳表示，黨主席邱顯智昨天已公開邀請他黨，可針對國家政策、公共議題進行公開對話；時代力量長期關心居住正義、青年議題等，希望與其他政黨針對這些議題交換意見。

另外，不分區立委人選的徵詢，是否會接觸到主張「兩岸一家親」或與時代力量主張不同的人選？發言人李兆立表示，對於每個人的不同主張，都要深入接觸才能了解，因此現階段是朝向大部份理念相近， 採廣泛接觸人選的方式進行。

時代力量決策會議昨日通過2020不分區立委提名辦法、及2020不分區立委職權辦法，陳表示，在不分區立委候選人的產生方式上，由提名小組提供名單，來徵求決策委員、地方主委、黨公職等各方意見，再來決定提名排序；而名單送交決策委員會表決後，再經由本黨黨員進行複決。　

陳孟秀指出，時代力量對於不分區立委候選人的提名會考量提名人的個人綜合評估，包含了學經歷、社會參與、認同本黨的黨章及價值理念、具有社會影響力、專業領域的範疇，此外，本黨也會考量到性別跟原住民族在台灣主體的特殊代表性，依循這些原則來提出最適合的人選。　

關於提名完成的理想期程，時代力量預計在八月底有完整排序的名單，在九月中進行黨員複決的程序。

時代力量決策會議通過2020不分區立委提名辦法，秘書長陳孟秀(右)表示，預計八月...
時代力量決策會議通過2020不分區立委提名辦法，秘書長陳孟秀(右)表示，預計八月底將提出完整排序名單，九月中進行黨員複決程序。圖／時代力量黨中央提供
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時代力量不分區立委會考
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