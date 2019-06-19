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搶搭「韓流」風潮 金門酒廠推韓國瑜紀念酒21日上市

2019-06-19 12:25聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

高雄市長韓國瑜引發「韓流」，為了搶攻「韓粉」市場，金門酒廠與高雄市政府合作推出「韓國瑜市長旺旺來金門高粱酒」將於6月21日起開放批售，每瓶售價780元，首批20萬瓶，預料將再掀起一波搶購熱潮！

馬祖酒廠在今年1月中推出「韓國瑜拼經濟Q版紀念酒」，獲得不少韓粉支持、訂單爆量，看好這波「韓流」，金門酒廠今天也宣布將推出「韓國瑜市長旺旺來金門高粱酒」，總量預計生產60萬瓶，首批會有20萬瓶。

金門酒廠董事長李增財表示，金門酒廠的酒瓶上的Q版韓市長，有別於賣菜郎的韓市長，這次手上是拿著一顆來自高雄熱銷的鳳梨，除了象徵著韓市長極力拓展台灣在地產品到海外市場外，也將帶動台灣經濟發展旺旺來，整體色系以韓市長親民襯衫的天藍色代表著韓市長清新理念，最重要的是金門酒廠的龍紋飾，凸顯出金門酒廠的品質保證，以及跨界的韓語錄，標榜著「白酒的酒度，城市的溫度，禿子的亮度，絕配！」，缺一不可。

為響應韓市長的「庶民經濟」，金門酒廠特選2016年及2019年榮獲舊金山世界烈酒大賽年度最佳白酒獎及雙金牌獎的酒基來灌裝，號稱全世界唯一的最佳白酒、CP值最高，也要用最親民的價格與全民共享，有興趣的民眾歡迎洽詢金酒各門市、百貨專櫃。（飲酒過量、有礙健康）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠的韓國瑜紀念酒，瓶上的Q版韓市長，有別於賣菜郎的韓市長，這次手上是拿著一...
金門酒廠的韓國瑜紀念酒，瓶上的Q版韓市長，有別於賣菜郎的韓市長，這次手上是拿著一顆來自高雄熱銷的鳳梨。記者蔡家蓁／攝影
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金門酒廠的韓國瑜紀念酒，近日正趕工量產，預計首批有20萬瓶。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠的韓國瑜紀念酒，近日正趕工量產，預計首批有20萬瓶。記者蔡家蓁／攝影
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為了搶攻「韓粉」市場，金門酒廠與高雄市政府合作推出「韓國瑜市長旺旺來金門高粱酒」...
為了搶攻「韓粉」市場，金門酒廠與高雄市政府合作推出「韓國瑜市長旺旺來金門高粱酒」將於6月21日起開放批售。記者蔡家蓁／攝影
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金門韓國瑜
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