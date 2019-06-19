國民黨花蓮立委初選 黃啟嘉勝出

2019-06-19 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



紛擾數月，國民黨花蓮立委黨內初選經過全民調，今天由黨中央揭曉結果，縣黨部副主委、醫師黃啟嘉以36％，擊敗對手國民黨組發會副主委林有志34％及前立委王廷升29％勝出。不過，國民黨仍預留報准參選的彈性空間。

落敗的王廷升和林有志都展現風度，表示接受初選結果。王廷升強調，勝敗乃兵家常事，能夠參與初選，就是對地方服務的熱忱的展現，他很感謝鄉親支持，但是，初選過程中有許多風波和爭議，他還是要提醒黨中央正視。

王廷升表示，初選過程中，地方黨部和中央黨部鬧成這樣，難道沒有損及黨的形象嗎？且黃啟嘉掛著縣黨部副主委的名號參選，使用地方黨部資源，這種情況如果不去改革，只要地方黨部不爽，中央黨部就不用玩，公平性引起質疑。

他也提到，民調過程中，某民調公司在最後10分鐘用完準備的2萬分樣本，卻未告訴觀察員，就擅自再解鎖另外500份樣本。他要提醒黨中央，總統大選馬上就要來了，若總統黨內初選民調和花蓮立委初選民調一樣有爭議，將攸關國家未來領導者，不可不慎。

林有志說，雖然不幸敗北，無法代表國民黨出征立委，但絕對會全力支持獲提名的黃啟嘉同志，也呼籲大家團結一致，共同努力拿回花蓮下屆立委席次。