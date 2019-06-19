科技部副司長賴宇亭返鄉任桃市工務局長 今宣誓就職

2019-06-19 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府新任工務局長由科技部工程技術研究發展司副司長賴宇亭接任，市長鄭文燦今天於市政會議主持其宣誓就職典禮，鄭說，賴是桃園蘆竹人，具備建築及土木領域專業知識，且中央與地方公務資歷完整，曾獲行政院公共工程委員會模範公務人員及公務人員傑出貢獻獎，學養兼優，桃園目前推動多項重大公共工程，希望借重賴的專業，帶領桃園翻轉改造。

桃園市第二屆燦團隊人事一一到位，原兼任工務局長的黃治峯4月升任秘書長，市府開始積極尋覓接棒人才，最後確定延攬出身桃園、有豐富工程經驗的公務員賴宇亭返鄉服務。

鄭文燦說，賴宇亭是成大建築研究所碩士、交大土木工程研究所營建管理組博士，具建築師資格，歷任行政院公共工程委員會副處長、新北市政府觀旅局副局長及科技部工程技術研究發展司副司長等，學經歷完整；桃園升格後，市府加速推動各項重大建設，加上市民對工程品質要求也日漸提高，桃園建設每天都在進步，期許賴發揮專業成為優秀傑出的工務局長。