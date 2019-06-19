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監委自爆曲棍球案原要糾正3單位 遭審查會攔下

2019-06-19 11:32聯合報 記者賴于榛╱即時報導

監委蔡崇義、高涌誠。記者賴于榛／攝影
監委蔡崇義、高涌誠。記者賴于榛／攝影
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曲棍球協會詐領補助款案件風波，監察院5月中旬彈劾此案檢察官陳隆翔，但招致檢方大動作反擊。監委高涌誠、蔡崇義今舉行記者會公布完整調查報告，指證11項缺失，要求法務部、台灣高等檢察署台中檢察分署、台灣彰化地方檢察署、法務部廉政署及彰化縣政府檢討改進，並自爆本來要糾正三個單位，但在審查會遭攔下，才會所有疏失看起來都是陳隆翔檢察官的缺失。

高涌誠表示，公布調查報告並非要開啟「Round 2」，而是監察院的行政流程，彈劾後才提出調查報告，不然的話其實調查報告一個月前就好了，且監委們在彈劾案時就看過調查報告；蔡崇義則說，身為司嶽委員會主席，當然一個月前也可以強行通過調查報告，但是互相尊重是監委原則，因此遵守規則直至上周完整調查報告才送司嶽委員會。

對於調查報告頁數增加，被指是灌水、加碼罪狀，蔡崇義也主動解釋，所有的調查報告都會有綜整修正，並非特例，其實所有調查報告都是這樣。

報告羅列曲棍球協會詐領補助款案件調查過程的11項缺失，高涌誠說其實11點疏失，只有前2點就是彈劾案文，原先打算對法務部廉政署、彰化地檢署、台灣高等檢察署台中檢察分署提出糾正，但在委員會中未獲通過。

高涌誠表示曾提醒各委員，一旦把糾正拿掉，所有疏失會看起來都是陳隆翔檢察官的缺失，可後面9項缺失比較偏向檢察一體的失敗，各個機關無法協助陳隆翔，責任不完全在陳隆翔身上，但委員會審議過程認為機關缺失小檢討就好。

調查報告羅列11項疏失如下：

1.緩起訴處分書漏列偽造（盜用）印章

2.「彰化縣政府體育場活動組」圓戳章應發還原所有機關，卻發還被告

3.應沒收偽造之學生簽名（署押），卻未沒收

4.未偵辦彰化縣政府體育處人員是否涉犯（或與李○惠共犯）貪污治罪條例之罪

5.未為必要之金流調查

6.江○維完全不知情也未授權擔任出納，卻未命李○惠與其對質釐清事實

7.有第5名選手證實至少被侵吞6,000元零用金也被盜刻印章，並未偵辦

8.證人證實有教練未到場即詐領零用金，但並未偵辦

9.李○惠使用三間餐飲業者空白收據，是否與業者涉犯商業會計法，並未偵辦

10.李○惠侵吞之膳食費金額，不只緩起訴處分書所載，其餘金額並未偵辦

11.未待彰化縣政府就緩起訴意見回覆，即諭知緩起訴

檢察官監察院彈劾案曲棍球
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