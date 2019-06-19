監委自爆曲棍球案原要糾正3單位 遭審查會攔下

2019-06-19 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



監委蔡崇義、高涌誠。記者賴于榛／攝影 分享 facebook

曲棍球協會詐領補助款案件風波，監察院5月中旬彈劾此案檢察官陳隆翔，但招致檢方大動作反擊。監委高涌誠、蔡崇義今舉行記者會公布完整調查報告，指證11項缺失，要求法務部、台灣高等檢察署台中檢察分署、台灣彰化地方檢察署、法務部廉政署及彰化縣政府檢討改進，並自爆本來要糾正三個單位，但在審查會遭攔下，才會所有疏失看起來都是陳隆翔檢察官的缺失。

高涌誠表示，公布調查報告並非要開啟「Round 2」，而是監察院的行政流程，彈劾後才提出調查報告，不然的話其實調查報告一個月前就好了，且監委們在彈劾案時就看過調查報告；蔡崇義則說，身為司嶽委員會主席，當然一個月前也可以強行通過調查報告，但是互相尊重是監委原則，因此遵守規則直至上周完整調查報告才送司嶽委員會。

對於調查報告頁數增加，被指是灌水、加碼罪狀，蔡崇義也主動解釋，所有的調查報告都會有綜整修正，並非特例，其實所有調查報告都是這樣。

報告羅列曲棍球協會詐領補助款案件調查過程的11項缺失，高涌誠說其實11點疏失，只有前2點就是彈劾案文，原先打算對法務部廉政署、彰化地檢署、台灣高等檢察署台中檢察分署提出糾正，但在委員會中未獲通過。

高涌誠表示曾提醒各委員，一旦把糾正拿掉，所有疏失會看起來都是陳隆翔檢察官的缺失，可後面9項缺失比較偏向檢察一體的失敗，各個機關無法協助陳隆翔，責任不完全在陳隆翔身上，但委員會審議過程認為機關缺失小檢討就好。

調查報告羅列11項疏失如下：