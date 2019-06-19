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誰把公投墮胎！ 呂秀蓮點名蔡英文好好整頓中選會

2019-06-19 11:29聯合報 記者張文馨╱即時報導

前副總統呂秀蓮領銜提出台灣永久和平中立公投中選會昨天以逾期補正為由，駁回「你是否同意台灣應向國際宣布和平中立？」的公投案。呂秀蓮今天在立法院舉行記者會，批評中選會委員不參加聽證會，拖延公投審查，最後駁回的原因就是政治力量操作。

呂秀蓮質疑，民進黨最近主導修正《公投法》，原本要求公民連署檢附身分證影本，雖然緊急煞車，卻通過公投不能綁大選，等同把公投墮胎，「是誰把公投墮胎！請蔡英文總統責成行政院長蘇貞昌和立法院長蘇嘉全，好好整頓中選會」。

呂秀蓮還爆料，蔡英文2015年競選總統時，是唯一一次來拜訪她，兩人會面觸及和平中立公投，蔡當時告訴她，現在選舉期間不想節外生枝，但認為和平中立是民主核心價值，應該一起來推動。

呂秀蓮指出，和平中立公投3月5日提案，足足等了65天之後才舉辦聽證會，聽證會當天，只有主席張淑中到場（張淑中5月28日因不滿李進勇人事案請辭委員），其他中選會委員都沒到場，她仍認真說明各項質疑，結論是，對著空氣講話。

呂秀蓮說，她在5月27日收到中選會來函，從頭開始問公投提案的內容，洋洋灑灑好幾頁要求她補正，6月4日她回文指無從補正，要求親自請益。中選會6月5日再度來函，並限定兩天內要回答。呂秀蓮說，中選會給的說明最後期限是端午節當天，「6/5要求補正，我6/6寄、中選會6/10收到，哪有逾期、違法？」

呂秀蓮批評，她的提案絕對合乎公投條件，中選會不針對實質問題回應，居然說逾期，連最低程度民法基本常識都沒有，就是政治力量介入操作，揣摩上意。

前副總統呂秀蓮不滿和平中立公投遭中選會封殺。記者張文馨／攝影
前副總統呂秀蓮不滿和平中立公投遭中選會封殺。記者張文馨／攝影
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公投中選會呂秀蓮
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