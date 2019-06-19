誰把公投墮胎！ 呂秀蓮點名蔡英文好好整頓中選會

2019-06-19 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



前副總統呂秀蓮領銜提出台灣永久和平中立公投，中選會昨天以逾期補正為由，駁回「你是否同意台灣應向國際宣布和平中立？」的公投案。呂秀蓮今天在立法院舉行記者會，批評中選會委員不參加聽證會，拖延公投審查，最後駁回的原因就是政治力量操作。

呂秀蓮質疑，民進黨最近主導修正《公投法》，原本要求公民連署檢附身分證影本，雖然緊急煞車，卻通過公投不能綁大選，等同把公投墮胎，「是誰把公投墮胎！請蔡英文總統責成行政院長蘇貞昌和立法院長蘇嘉全，好好整頓中選會」。

呂秀蓮還爆料，蔡英文2015年競選總統時，是唯一一次來拜訪她，兩人會面觸及和平中立公投，蔡當時告訴她，現在選舉期間不想節外生枝，但認為和平中立是民主核心價值，應該一起來推動。

呂秀蓮指出，和平中立公投3月5日提案，足足等了65天之後才舉辦聽證會，聽證會當天，只有主席張淑中到場（張淑中5月28日因不滿李進勇人事案請辭委員），其他中選會委員都沒到場，她仍認真說明各項質疑，結論是，對著空氣講話。

呂秀蓮說，她在5月27日收到中選會來函，從頭開始問公投提案的內容，洋洋灑灑好幾頁要求她補正，6月4日她回文指無從補正，要求親自請益。中選會6月5日再度來函，並限定兩天內要回答。呂秀蓮說，中選會給的說明最後期限是端午節當天，「6/5要求補正，我6/6寄、中選會6/10收到，哪有逾期、違法？」