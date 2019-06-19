影／郭台銘讚蘇揆 若當初選總統可能會投他

相關新聞
黨員傳要邱顯智切割黃國昌 時力：不懂為了什麼？2019-06-19 10:30
監委自爆曲棍球案原要糾正3單位 遭審查會攔下2019-06-19 11:32
誰把公投墮胎！ 呂秀蓮點名蔡英文好好整頓中選會2019-06-19 11:29
影／侯友宜今晚宴請新北12立委 黃國昌、吳秉叡不出席2019-06-19 11:05
綠媒政論節目挺蔡來賓3人變4人？扁：希望不是真的2019-06-19 11:01
影／修法禁退將高官赴陸 邱垂正：維護國家尊嚴2019-06-19 10:59
東廠、拔管、打賴、閹割公投…台灣民主進鐵籠 小英有臉罵中共？2019-06-19 08:00
趙怡翔：美對台支持 非針對某政府2019-06-19 07:16
修兩岸條例 綠黨團加碼 退將赴中言行恐終身受限2019-06-19 00:00
蔡英文：儘早歸還原民土地2019-06-18 23:46
蔡英文：民主與自由 是台灣文化創意最重要的土壤2019-06-18 21:45
黃捷指巴拉刈高風險 菜農林佳新：有人不戴套就禁止性行為？2019-06-18 21:02
退將看兩岸條例修法：「政治性」活動誰說了算2019-06-18 19:48
公懲會為何不公審柯文哲？立委點出公審管中閔的神邏輯2019-06-18 19:24
【重磅快評】綠營使勁卡韓 請看盧秀燕怎麼對待林佳龍2019-06-18 18:40
立委佈局 羅文嘉：徵召區七月完成、不分區九月完成2019-06-18 18:16
臨時會修兩岸條例 退將赴中言行可能終身限制2019-06-18 18:15
原民正義何時成功？ 蔡英文：很多事情證明我走到了2019-06-18 17:19
蔡英文承諾 礦業法和原民身份法立院下會期立刻處理2019-06-18 17:13
原轉會肯定蔡總統 也有諍言2019-06-18 17:03
柯文哲雲林拜訪擔任律師的「他」 外界解讀拔樁意味濃厚2019-06-18 16:48
選舉說一套、沒選舉說一套？李正皓：蘇貞昌才是始祖2019-06-18 16:04
參選中市立委對戰沈智慧？林佳龍：今天不談選舉2019-06-18 15:19
蘇揆：中央大力支持基隆建設 邁向國際化2019-06-18 14:53
再有登革熱算蘇貞昌的！黃創夏：韓比馬更不沾鍋2019-06-18 14:51
蔡英文：大聲說出把過去壓抑的主張就是轉型正義實踐2019-06-18 14:49
影／陳菊質疑怎不用預備金 韓：到底什麼標準？2019-06-18 13:23
誇郭董工作16小時 徐旭東趕緊再說：另一位也16小時2019-06-18 13:18
臨時會首日強過法案創首例 民進黨團：策略是對的2019-06-18 13:09
合作意向沒問題？時力：對卓榮泰解讀感不解2019-06-18 12:57
韓國瑜影片被剪接 藍委批蘇貞昌變蘇導 應道歉2019-06-18 12:34
民進黨總統初選灌票？學者：民調樣本和選票數不能類比2019-06-18 12:32
酸小英「皇上」 柯文哲今吐苦水：俏皮話、別這麼嚴肅2019-06-18 12:30
民進黨總統初選民調1051幽靈票？王浩宇：騙不懂的人2019-06-18 12:27
詮釋柯Ｐ「兩岸一家親」 柯爸：中國是哥哥 台灣是弟弟2019-06-18 12:24
專訪／朱立倫：蔡英文不應藉製造分裂獲政治利益2019-06-18 12:24
專訪／朱立倫能穩中求勝 還是重回4年前的悲劇英雄？2019-06-18 12:22
專訪／朱立倫有自信帶領國民黨穩健求勝 唯一對不起洪秀柱2019-06-18 12:04
白綠合作不可能 柯媽：民進黨就是嫉妒柯文哲2019-06-18 11:54
熱門文章
預備金用在這裡 高市府公布溝渠清淤照證實淤積嚴重2019-06-18 17:37
【重磅快評】綠營使勁卡韓 請看盧秀燕怎麼對待林佳龍2019-06-18 18:40
鴻海員工抱怨沒拿到加班費 郭台銘：去申訴2019-06-18 16:33
經濟學人智庫：蔡英文將險勝韓國瑜連任成功2019-06-18 21:18
總統大選三強鼎立 他點出：小英只要多1%就贏2019-06-18 12:48
影／加班費沒拿到？郭台銘：去申訴2019-06-18 15:51
一句話改變韓國瑜命運！ 當年扁、馬也用這招上位2019-06-19 09:00
當選總統要換掉蘇貞昌 郭台銘：他修理韓國瑜我看不過去2019-06-18 15:20
影／陳菊質疑怎不用預備金 韓：到底什麼標準？2019-06-18 13:23
初選質疑不止 羅文嘉說重話：要把台灣交給韓柯郭嗎？2019-06-18 17:21
為登革熱韓國瑜中央爭錢 林右昌：畫錯重點 問題不在錢2019-06-18 11:38
蘇貞昌批「賴皮」 韓國瑜：攝影機設計我才賴皮2019-06-18 12:28
潘恒旭列出數字：韓國瑜當市長後向中央申請補助比較難2019-06-18 17:56
經濟學人預測小英險勝 柯文哲笑回：最大變數還沒出現2019-06-19 09:58
再有登革熱算蘇貞昌的！黃創夏：韓比馬更不沾鍋2019-06-18 14:51
彈劾檢察官陳隆翔 監院調查報告加碼罪狀2019-06-19 00:13
韓國瑜對突襲拜訪致歉 徐永明：不是自大就是草包2019-06-18 14:58
徐永明酸韓國瑜自大草包 孫大千諷：不甘寂寞的政客2019-06-19 08:05
東廠、拔管、打賴、閹割公投…台灣民主進鐵籠 小英有臉罵中共？2019-06-19 08:00
黃捷指巴拉刈高風險 菜農林佳新：有人不戴套就禁止性行為？2019-06-18 21:02
臨時會修兩岸條例 退將赴中言行可能終身限制2019-06-18 18:15
柯Ｐ每天被罵聽了痛苦 柯爸向王世堅喊話：來罵我好了2019-06-18 11:40
專訪／朱立倫嗆柯文哲：若要選總統 將面臨最大檢驗2019-06-18 12:10
詮釋柯Ｐ「兩岸一家親」 柯爸：中國是哥哥 台灣是弟弟2019-06-18 12:24
選舉說一套、沒選舉說一套？李正皓：蘇貞昌才是始祖2019-06-18 16:04
高雄登革熱誰的責任？蔡其昌發起線上票選一面倒2019-06-18 12:24
海巡新造首艘600噸級巡防艦 今高雄安放龍骨2019-06-18 18:17
韓國瑜來訪後 王金平：郭台銘也要約見面2019-06-18 13:20
韓國瑜台中造勢 小吃商品200攤韓粉商機再現2019-06-18 17:06
觀察站／蔡系黨團監委 踐踏憲政體制2019-06-19 00:40
民進黨強勢封殺 2020核四公投沒了2019-06-18 14:42
又一學者開砲 質疑民進黨初選是「設計過的遊戲規則」2019-06-18 17:04
質疑不花預備金、又說花太快 韓國瑜：到底什麼標準？2019-06-18 12:42
白綠合作不可能 柯媽：民進黨就是嫉妒柯文哲2019-06-18 11:54
公投修法與大選脫鉤 韓國瑜：籲民進黨別走反民主的路2019-06-18 12:34
蘇貞昌槓韓國瑜 朱立倫批蘇：不要以民進黨的院長自居2019-06-18 12:26
【即時短評】蔡英文封殺公投 李進勇全力以赴2019-06-19 00:26
初選後啟動整合 蔡英文邀立委餐敘提到韓國瑜2019-06-18 21:47
專訪／朱立倫有自信帶領國民黨穩健求勝 唯一對不起洪秀柱2019-06-18 12:04
UAV無人機澎湖首建功 海巡水砲強勢驅離大陸抽砂船2019-06-18 11:40
留言