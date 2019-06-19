綠媒政論節目挺蔡來賓3人變4人？扁：希望不是真的

2019-06-19 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



政府把手伸進政論節目？前總統陳水扁在臉書指出，聽聞這陣子蔡政府嚴密掌控媒體，特派有民間媒體監督背景的行政院顧問，和府方高層，利用媒體要拿政府標案評審的機會，結合媒體常董，變相開名單上綠營媒體的政論節目，大家為了生計都不敢吭聲，挺賴的媒體人被噤聲，不輸國民黨統治時期。

陳水扁在臉書「新勇哥物語」中指出，原本蔡政府要求政論節目6個來賓中，1國民黨、2中性，3挺蔡；初選過後將改為，1國民黨，1中性，4挺蔡。他希望這不是真的，否則將是台灣從威權走向民主的大倒退，期期以為不可。

陳水扁指出，他信奉美國第三任總統傑佛遜的名言，「倘若要由我決定應該是報紙不干涉政府運作，還是政府不干涉報紙運作，我立刻可以決定後者比較好。」為了爭取100%言論自由、新聞自由與出版自由，鄭南榕寧死不屈，阿扁不自由毋寧死。

陳水扁認為民主時代，政府不應箝制新聞自由，也不能打壓言論自由、出版自由，更不能利用執政優勢掌控新聞媒體。關不住的聲音，關不了的媒體。