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綠媒政論節目挺蔡來賓3人變4人？扁：希望不是真的

2019-06-19 11:01聯合報 記者林文義╱即時報導

政府把手伸進政論節目？前總統陳水扁在臉書指出，聽聞這陣子蔡政府嚴密掌控媒體，特派有民間媒體監督背景的行政院顧問，和府方高層，利用媒體要拿政府標案評審的機會，結合媒體常董，變相開名單上綠營媒體的政論節目，大家為了生計都不敢吭聲，挺賴的媒體人被噤聲，不輸國民黨統治時期。

陳水扁在臉書「新勇哥物語」中指出，原本蔡政府要求政論節目6個來賓中，1國民黨、2中性，3挺蔡；初選過後將改為，1國民黨，1中性，4挺蔡。他希望這不是真的，否則將是台灣從威權走向民主的大倒退，期期以為不可。

陳水扁指出，他信奉美國第三任總統傑佛遜的名言，「倘若要由我決定應該是報紙不干涉政府運作，還是政府不干涉報紙運作，我立刻可以決定後者比較好。」為了爭取100%言論自由、新聞自由與出版自由，鄭南榕寧死不屈，阿扁不自由毋寧死。

陳水扁認為民主時代，政府不應箝制新聞自由，也不能打壓言論自由、出版自由，更不能利用執政優勢掌控新聞媒體。關不住的聲音，關不了的媒體。

有網友回應陳水扁，指從初選登記開始就發現幾乎都是「祝英台」，很久不看政論節目了，只看youtube的「政經關不了」和「童溫層」；也有網友說，現在這樣的民進黨，是要我們怎樣投得下去？蔡英文違反民主選舉，又濫權到這種地步，現在蔡獨裁跟國民黨有得比，用「團結，不要讓國民黨威權體制復辟」，已經無法綁架綠營選票了。 

前總統陳水扁。取自臉書
前總統陳水扁。取自臉書
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