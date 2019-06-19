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跨黨派議員促雙城論壇停辦 柯Ｐ：可是議員報名都爆滿

2019-06-19 09:43聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲昨派北市府府副秘書長陳志銘等一行人至上海磋商雙城論壇時間、內容，如今傳出市議會跨黨派議員都不約而同認為應該要停辦，國民黨議員甚至說，柯文哲如果要選總統，今年就不宜參加雙城論壇。

柯文哲今說，奇怪，怎麼府會聯絡人是說「議員報名都爆滿了，怎麼處理」，真是奇怪。

對於國民黨抨擊，要選總統，就不宜參加。柯文哲說「我還沒有說要參選啊」。

至於是否覺得議員有點自相矛盾，一方面報名，另一方面又說停辦？柯文哲表示，我們這個國家本來就是這樣子，每天都矛盾的事情，所以別人矛盾他的，你就頭腦清楚做自己該做的事情就好了。

對於新北市前市長朱立倫呼籲不要做個政治投機者，應對「一國兩制」做清楚表態。柯文哲直言，有時候真的很奇怪，每次講的話都一樣，有哪個地方不清楚嗎，就像自己演講曾說過的「阿珠與阿花」的故事，叫他們再去讀一讀，複習一下。

至於柯文哲的父親柯承發昨接受電台專訪時，談到「兩岸一家親」的說法，指中國是哥哥，台灣是弟弟，引發外界抨擊。

柯文哲說，兩岸關係也有分文化、經濟、政治，有各種層面，不同層面會有不同解讀，如果太把整個世界二分法，只有贊成、反對兩種，其實贊成也有非常贊成，反對也有非常反對，英文叫做光譜，台灣人本來就不笨，只是被這些政治人物搞到笨。

至於是否覺得自己的光譜偏向中間？柯文哲說，台灣的整體利益、人民最大福祉，只要仔細思考就知道大概停在哪個位子，但這些人思考的都不是台灣最大利益、人民最大福祉，不是在想個人利益，就是派系最大利益。

有議員促雙城論壇停辦，台北市長柯文哲上午表示，可是議員報名都爆滿。記者邱瓊玉／攝...
有議員促雙城論壇停辦，台北市長柯文哲上午表示，可是議員報名都爆滿。記者邱瓊玉／攝影
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柯文哲雙城論壇
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