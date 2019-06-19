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大小綠之爭有利柯文哲？ 柯P笑答：有嗎？

2019-06-19 09:31聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

時代力量立委黃國昌和「館長」陳之漢即將在23日舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」的遊行，此舉也被外界視為「白色大聯盟」的起手式，甚至可能會為象徵「白色力量」的台北市長柯文哲加分。

柯文哲上午受訪時不願多談，僅說那天剛好要去台東、花蓮，不在台北市。至於是否會和黃國昌合作？柯文哲則說「我也不曉得」。

隨著黃國昌率先發難，民進黨和時代力量愈距愈遠。對於時力是否路線分裂？柯文哲反問「有分裂嗎？」意見不合是常有的事情，在這個世界上，呼吸都不會一模一樣，意見不合很正常。

對於民進黨和時代力量的「距離」眼看可能會越來越遠。台北市長柯文哲說，意見不合是常...
對於民進黨和時代力量的「距離」眼看可能會越來越遠。台北市長柯文哲說，意見不合是常有的事情，「有分裂嗎？」記者邱瓊玉／攝影
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柯文哲時代力量黃國昌2020選舉
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