大小綠之爭有利柯文哲？ 柯P笑答：有嗎？

2019-06-19 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌和「館長」陳之漢即將在23日舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」的遊行，此舉也被外界視為「白色大聯盟」的起手式，甚至可能會為象徵「白色力量」的台北市長柯文哲加分。

柯文哲上午受訪時不願多談，僅說那天剛好要去台東、花蓮，不在台北市。至於是否會和黃國昌合作？柯文哲則說「我也不曉得」。