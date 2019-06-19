徐永明酸韓國瑜自大草包 孫大千諷：不甘寂寞的政客

2019-06-19 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜前天突然到立法院拜會國民黨立委王金平，事後為未先告知就登門表示「不好意思」。時代力量立委徐永明則批評，韓若不是自大到目中無人，就真的是草包。對此，前立委孫大千在臉書諷刺，有些不甘寂寞的政客，三不五時就要藉著批韓國瑜，來拉抬自己的份量。好像如果不罵兩句，就怕大家忘記了他一樣。

孫大千說，韓國瑜向王金平表達失禮，關徐永明什麼事啊！時代力量的手什麼時候伸到國民黨內來管家務事了。

而且，時代力量的立法委員今年度有沒有在立法院為高雄市的登革熱疫情爭取預算？不管是公開發言，或者是書面質詢，徐永明要不要順便公布一下。

孫大千表示，如果只是因為韓國瑜擔任高雄市長，時代力量就可以忽視高雄市民的健康權益，那麼究竟是誰應該向277萬的高雄市民道歉？