趙怡翔：美對台支持 非針對某政府

2019-06-19 07:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



駐美代表處政治組組長趙怡翔18日指出，台灣希望與美國等國家邁向關係正常化，但這很困難，不會在短期內發生；此外，趙怡翔表示，美國對台支持，並非支持任何一個政府，而是為整體局勢。

趙怡翔出席由國家亞洲研究局（NBR）與美國國防大學國家戰略研究所（INSS）舉辦的亞洲政策會議，其中一場談論台灣政策選項的分組會議。

與會人士詢問趙怡翔，對於美國不承認中華民國，台灣內部是否有所批判，以及是否希望美國重新考慮雙方建交？趙怡翔回應，台灣顯然希望得到包括美國在內的國際社會更廣泛的承認台灣。

趙怡翔說，台灣不會「慶祝」台灣關係法立法40周年，因為40年前，美國與中華民國斷交；台灣民眾當然希望能與世界各國邁向關係正常化，問題是此事的困難程度，過程不簡單，也需要花很多時間，所以它不會在短期內發生。

此外，趙怡翔指出，談論台美關係時，不是討論民進黨政府或國民黨政府，而是要考量過去幾十年發生的所有事情，看台美如何支持對方；這不是個政治議題，也不是某個政府的議題，只是台美之間的關係。