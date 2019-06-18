蔡英文：儘早歸還原民土地

2019-06-18 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



環保團體日前舉行「山上挖礦停不了，農地違章拆不掉」記者會，環保署前副署長詹順貴（左起）、導演柯一正、徐世榮教授等人出席，呼籲民進黨速過礦業法。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統昨天主持總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會（簡稱原轉會），對於原住民關注的土地問題，蔡總統指示，「不希望看到一拖再拖，從現在開始積極處理」，原轉會下次會議必須提出報告，總共處理多少案、哪些案子有困難。

蔡總統表示，礦業法及原住民身份法兩項立法確實是重要的立法，立委對這兩項立法有不同意見，但不代表不贊同，需要跟立委深度溝通，希望下個會期努力完成修法。

已經歷四次黨團協商的礦業法草案並未被排入臨時會議程，環保署前副署長詹順貴日前批評執政團隊，「要檢視蔡政府的原住民轉型正義，不用看太多，看礦業法有沒有修法，跟政策環評就知道，如果沒有，所有原住民轉型正義都是空話。」

原轉會委員昨天表示，希望將兩案排入臨時會議程。蔡總統說，會再去跟黨團商量，立院程序（指臨時會）議程定了要去修改很難，再去想想看有沒有這個可能，如果沒有辦法，還有一個會期，盡量來趕進度，她會和立法院長蘇嘉全說希望盡早開始協商，不需要等到九月才協商，先協商的話，下會期一開始就可以進行處理這個案子。

蔡總統說，大家對土地問題非常關注，既然原則已經確立，「我也不希望一拖再拖」，「相信與會者回到族裡，一定會被問跟總統開了十次會，究竟得到什麼？所以，我們必須跟族人有些交代」。

現場與會者響起一陣掌聲，並說「謝謝總統」。蔡總統笑著說，「總統沒說，明天土地就還給你，只是說要一步一步往前走」，這一點必須清楚告訴族人，轉型正義，正在往前走當中。

蔡總統也說，前一陣子時間她確實時間比較受限，但有初步跟立法院民進黨團交換意見，黨團總召柯建銘的意見是，臨時會議程已經定了，有急迫性要先解決，臨時會後，希望跟大家一起把這兩個法案有比較關切的地方做深度的討論。

對於原住民族歷史及轉型正義進度不如預期，蔡總統說，她不知道什麼時候才會成功，但她相信一定會成功，很多事情已經證明她也走到了，歷史正義和轉型正義的社會工程想要轉得動又要走得遠，確實需要開啟更多的溝通和對話。