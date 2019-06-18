蔡英文：民主與自由 是台灣文化創意最重要的土壤

2019-06-18 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨總統初選後，蔡英文總統不但啟動黨內整合，也針對初選期間助選的人給予感謝，蔡英文今晚在臉書發文，藉由感謝年輕創造者的機會，再次闡述民主與自由的重要性。蔡總統說，一個國家創作的能量，和它的自由程度成正比。台灣作為民主國家，我們要繼續守護民主，讓大家的「哏」永遠不會被消失。

蔡英文說，民主與自由，是台灣文化創意最重要的土壤。

蔡英文表示，最近這段時間，有很多年輕的創作者，用自己擅長的「畫筆」替很多議題發聲。你們天馬行空的創作，自由自在地「玩」總統，就是台灣最珍貴的價值。

蔡總統指出，這一個相簿，收集了這段時間台灣優秀創作者的作品。每張圖的背後，不只是創作者對台灣的支持，更代表創作者認同我們一起所守護的價值。一個國家創作的能量，和它的自由程度成正比。台灣作為民主國家，我們要繼續守護民主，讓大家的「哏」永遠不會被消失。「讓我們繼續努力，幫助我一起守護台灣。」

蔡英文在文末也標注了多位網路創作者，包括A RAY、香港插畫家爵爵&貓叔、

魔魔嘎嘎、Formosa Bear Power！、謝東霖 Hsieh Tung Lin、小聖蚊的治國日記、厭世工程師、蠢羊與奇怪生物、只是個雅奇、小咖飛。