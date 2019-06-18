黃捷指巴拉刈高風險 菜農林佳新：有人不戴套就禁止性行為？

2019-06-18 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



雲林網紅菜農林佳新。 聯合報系資料照片 分享 facebook 因翻白眼走紅的高雄市時代力量議員黃捷為了巴拉刈的事情，再度槓上市長韓國瑜。她說，巴拉刈具有皮膚刺激性，容易造成許多暴露防護措施不全的農民嚴重的健康危害。美國研究也指出巴拉刈跟帕金森氏有關，目前已經有77個國家禁用這種高風險的致命毒藥，為了保障農民的健康，台灣不該繼續落後，她並批評國民黨立委陳宜民「超現實」，不知道許多農民噴藥時根本沒做安全防護。

雲林的網紅菜農林佳新在臉書上貼文說，他看完黃議員的指控，只想說，天氣很熱，但大家真的要小心中暑，以免腦袋燒壞。

他說，首先，黃捷自己是台大公共衛生所畢業的高材生，難道不知道安全防護的重要嗎？你們自己進行相關實驗時，難道不會做好防護措施嗎？很多事情確實有一定的風險，所以更應該做好防護措施。講難聽一點，性行為也有一定的風險，不管是懷孕或是染病，所以我們都會呼籲學校教導安全性行為的知識，但不會因此禁止性行為本身。

林佳新問黃捷說，「黃議員，你會因為有人都不戴套，因此染病，所以呼籲政府禁止性行為嗎？當然不會嘛！你一定是要求高雄市教育局完善性教育課程，而不會因噎廢食，呼籲禁止性行為。」

他說，同樣的，噴藥當然有風險，所以更要做好防護措施啊，這就是性交時要戴套一樣！你如果因為噴藥有風險，卻不要求政府宣導農民做好防護措施，反而呼籲政府禁用巴拉刈，就不就那些要求全面禁止性行為的衛道人士一樣？！

林佳新指出，其次，黃捷舉出美國的研究，又說世界已有77國禁巴拉刈。他就想問黃捷，為何美國沒禁？既然美國有這樣的研究，為何美國就是沒禁？「你也不要閃躲，就回答我這題就好。」

他說，黃捷罵陳宜民立委超現實，說他不知道農民噴藥都沒穿戴防護設備，他完全脫離現實。但我們怎麼會不知道很多農民不守規定，因此害到自己。這就跟陳吉仲的父親，不遵守噴藥守則，所以傷害到眼睛。請問這到底是藥的問題，還是他自己不遵照守則的問題？這就好比騎車不帶安全帽，結果出車禍傷到頭部。你是要怪機車，還是怪不帶安全帽這件事？

他說，最後，當黃捷罵陳立委超現實時，他覺得黃還是先管好她台大公衛所任教的吳焜裕立委吧。這位老師民進黨不分區第一名，號稱食安立委。結果自稱食安立委的人，居然跑去質詢國防部，還要求研發「雷射槍」。相較之下，到底是陳宜民立委超現實，「還是你的恩師超現實？」