柯媽媽說白綠合不可能 柯文哲：我媽不會這樣講吧

2019-06-18 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林女婿韓國瑜剛到雲林大造勢，韓潮餘溫猶存，台北市長柯文哲今天下午專程到雲林訪行，在北港朝天宮拜媽祖，被問到韓前腳剛走，柯市長後腳馬上跟上，是否尬場的意味，柯直搖頭「沒有啦！」，純粹來看看雲林農業發展情況，別想太多。至於柯媽說不可能有「綠白合」，柯瞪大眼睛「沒這回事啦，我媽媽不會這樣講」。

柯文哲今天只在幾主幕僚陪同，下午到斗六吃阿國獅魷魚焿，並到斗六工業區了解雲林工業情況，隨後轉往四湖鄉弘揚食品及元進莊滴雞精公司，了解雲林農業加工發展，並在元進莊董事長吳政憲、弘揚董座謝奇峰引導下，參訪滴雞精和素食品製程，他對現今禽養如此發達，感到驚訝也頻頻發問。

晚間，柯文哲到北港朝天宮上香，被大批媒體圍問，指韓國瑜剛到雲林大造勢，柯市長就來，是否和雲林女婿有尬場的意味，柯說，先前曾跟隨大甲媽，行程太滿沒來北港，這次專程補拜拜，且因這幾家農產加工廠最近參加南港食品展，所以專程來看第一線生產情況，滿有趣的，純粹只是來雲林看農業、拜媽祖，大家別想太多。

對今天傳出柯媽媽接受電台訪問時，曾說民進黨平常一直打柯，所以「白綠合」不可能，柯文哲聽完感到驚訝，笑著回說，「我媽媽不會這樣講吧！」他說，他媽媽平常講話很小心，不會這樣講吧，他並不清楚（有講這樣的話）。