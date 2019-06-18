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退將看兩岸條例修法：「政治性」活動誰說了算

2019-06-18 19:48聯合報 記者蔡晉宇程嘉文╱即時報導

立法院臨時會將處理「兩岸人民關係條例」部分條文，避免退將赴中國大陸參加政治性活動。對此，退役中將、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷表示，政府做這些針對性的修法毫無意義可言。「法律是國家的根本，一定要相當明確」吳斯懷指出，民進黨政府對於兩岸條例中「政治性活動」的定義模糊不清，形同讓蔡政府拿了一張空白授權支票，日後誰執政誰可以解釋什麼算「政治性活動」，此舉有失法律公允。

曾任海軍總部情報署長的退役中將蘭寧利，退伍後從未去過大陸。他批評這種修法顯示執政黨心態有問題，對所謂洩密問題也未對症下藥。

蘭寧利說，國軍是很龐大的組織，不同職務人員的業務，機密程度相去甚遠。甚至在所謂機敏性單位裡面，最有情報價值的人也未必是將軍，而是長期承辦業務的中、上校參謀，他們才是對細節最瞭解，敵方最想滲透的人。

蘭寧利表示，如果認為曾經在國安、情報部門服務的軍官，現有的管制年限應該延長，可以討論，但是不考量職務、反而以階級為考量的管制，就代表其實根本不想瞭解問題、解決問題，只是表現出執政黨對軍人還是抱持懷疑的心態。

國民黨團總召曾銘宗3點回應，首先，若是基於維護國安的目的，國民黨團必定支持，但此次修法明顯只是配合民進黨選戰策略的一部分，修法目的令人質疑。再者，何謂「政治性活動」需有明確定義，例如最近的海峽論壇算不算？曾銘宗也質疑，以現今資訊更新速度之快，是否有必要限制15年這樣長的時間？

曾銘宗表示，綜觀以上三點，此次修法不僅定義不清，執行上有困難，也不符合比例原則，呼籲民進黨要和社會大眾說清楚講明白。

退將吳斯懷。 聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
退將吳斯懷。 聯合報系資料照片／記者黃義書攝影
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