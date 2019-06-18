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公懲會為何不公審柯文哲？立委點出公審管中閔的神邏輯

2019-06-18 19:24聯合報 記者張錦弘╱即時報導

台大校長管中閔任政務官期間為媒體寫社論，遭監察院以違法兼職彈劾後，移送公務員懲戒委員會，公懲會以本件屬「社會矚目重大案件」，定7月2日首次開庭，並開放旁聽；這也公懲會首度「主動」公開審理案件。

針對此事，國民黨立委柯志恩下午在臉書發文「公審管中閔的神邏輯」，她指出，今年1月英系監委以「突襲」方式，利用彈劾會議輪流出席的制度，將管中閔在政務官任內為媒體寫稿一事，藉由人數優勢通過彈劾並移送公懲會。

沒想到公懲會日前決議，以本案屬「社會矚目重大案件」為由，將公開審判並開放民眾旁聽。由於公懲會從未主動採如此「公審」方式，此次破天荒的做法，又為管中閔開創先例，柯志恩認為，這怎不令人質疑政治黑手又磨刀霍霍？蔡政府對管中閔的凌遲究竟何時才罷休？

柯志恩表示，公懲會為司法機關，而司法又是維護社會公平正義的最後一道防線，基於對司法的尊重，任何人都不該「無謂揣測」。

然而，一年多來蔡政府以政治力惡整「管中閔」的紀錄驚人，執政黨為了「卡管」，其力道之強、手段之狠令人匪夷所思、嘆為觀止，如今公懲會又「主動」認定本案有公開審理的必要，柯志恩說，這怎不令人質疑蔡政府又要為「卡管」打造一場公審大戲？

「公開透明」是避免黑箱審判的方式之一，且公務員懲戒法也賦予合議庭公開審理的職權。但柯志恩質疑，公開審理若屬必要且重要，則是否應該標準一致？首先，公懲會應先解釋，為何之前邱義仁的巴紐案及柯文哲愛滋器捐案都未公開審理？難道邱義仁和柯文哲的彈劾案不是「社會矚目的重大案件」？

柯志恩另質問，為何「社會矚目重大案件」才需公開審理，無人關切的小案就免於公開？任何案件縱有社會矚目與否之分，但對於當事人而言，都是攸關清白、名譽與懲處的重大權益，如依公懲會所言公開審理是為避免「秘密審判」，則「非重大案件」是否就無需公開審理，換言之，就有「秘密審判」之嫌？

柯志恩說，尤其「社會矚目」若是公開與否的判定標準，難道未來公懲會審案都要看社會輿論風向、要看關切人數多寡而定？尤其「公審」若真是為了「公開透明」，則請問公懲會是對重大案件與否有大小眼之別？還是坐實了公懲會過去未曾公開審理的案件都是「秘密審判」？公懲會的邏輯究竟誰看懂呢？！

「公懲會的委員都是具備法律素養且行政經驗豐富的資深法官，但公懲會所做之決議及審判，是否真如皇后貞操不容懷疑？」柯志恩表示，長期以來台灣司法積弊已深，每每談及司法改革總是喊得震天價響，但執政者無能改革司法，甚至對民主法治的戕害，更一再讓司法公信力跌入谷底。7月2日公懲會對於管中閔案的審理，究竟是提升還是沉淪，全民拭目以待！

國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩。圖／取自柯志恩臉書
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管中閔公務員邱義仁
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