【重磅快評】綠營使勁卡韓 請看盧秀燕怎麼對待林佳龍

2019-06-18 18:40 聯合報 主筆室



行政院長蘇貞昌嗆高雄市長韓國瑜賴皮，連一隻蚊子都治不好，還說要治國。韓國瑜回擊蘇貞昌在院會故意把攝影機對著他、設計他，「行政院不賴皮嗎？」；下午衛福部發出通知，指行政院副院長陳其邁明天將率相關部會官員南下協助防治登革熱，中央地方戰火似有一觸即發之勢。

約此同時，台中市民進黨市議員邱素貞今天質詢，要求國民黨籍市長盧秀燕延續綠、柳川的行銷，帶動地方經濟效益；台中人皆知，綠、柳川的整治是前市長、現任交通部長林佳龍的主要政績之一，盧秀燕答詢時表示，她從未批評過綠、柳川，且新市府團隊照常編列維護預算一年需3100萬元，包括電費丶維護等經費，綠、柳川在重要節慶活動照辦，各界可以拭目以待。

高雄登革熱疫情一直是高雄市長的嚴苛挑戰，無論藍綠主政皆然，綠營在登革熱疫情升溫之際，一筆抹煞韓國瑜市府團隊防疫的努力，一如打擊韓國瑜三月間出訪新加坡、港澳、深圳、廈門等地爭取農產品訂單，手法如出一轍，只不過，主角從陳吉仲、陳明通主委換成蘇貞昌院長，而且手法更直接，沒有抹紅的空間，就用攝影剪接手法醜化，用連一隻蚊子都治不好的誇張說法消遣大選可能的政黨對手，民眾應有似曾相識之感。

只不過，這次蘇貞昌可用的資源更多了，除了手握撥款大權之外，別忘了，他的副手陳其邁此時正可大身手，陳其邁有醫師與流行病學背景，對高雄更是熟悉，半年前他才與韓國瑜交手過，一心想扳回一城，此番銜命南下，豈有不全力以赴之理？如果真能防疫奏功，當然是百姓之福。

只是，中央協助地方防疫，行政院派出副院長層級的高官領軍，確實罕見，以專業而言，登革熱防疫並非頭一次，早有防治作業SOP，衛福、環保等相關部會均相當熟稔，有無必要請副院長領軍，確值商榷；而陳其邁從未掩飾再戰高雄的雄圖，蘇貞昌作球給他，未免也太過刻意，只會讓人聯想陳其邁藉此行增加亮相機會，壓制韓國瑜鋒芒，對綠營的大選更是意義重大。

反觀藍營人士似乎就少了這層心思，台中市長盧秀燕當然知道綠、柳川是林佳龍的主要政績之一，但面對綠營議員的質詢，她直率承諾預算照編，活動照辦，民進黨「卡韓」正起勁，日前也傳出林佳龍可能回台中選立委，盧秀燕自是然了然於胸，但她卻沒有著手「卡林」，以台中市府的財力，她爽快承諾3100萬的維護預算照編，活動照辦，而握有龐大資源的蘇貞昌補助高雄卻不若盧市長乾脆，林佳龍看在眼裡，不知作何感想？