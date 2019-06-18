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臨時會修兩岸條例 退將赴中言行可能終身限制

2019-06-18 18:15聯合報 記者丘采薇╱即時報導

立法院臨時會將處理「兩岸人民關係條例」部分條文，避免退將赴中國大陸參加政治性活動...
立法院臨時會將處理「兩岸人民關係條例」部分條文，避免退將赴中國大陸參加政治性活動。 聯合報系資料照片
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立法院臨時會將處理「兩岸人民關係條例」部分條文，避免退將赴中國大陸參加政治性活動。行政院提出的草案部分條文已在上月於內政委員會初審通過，明定高階將領或政務官退休後，不可參與中國大陸政治活動及有妨害國家尊嚴的行為，若採民進黨立委李俊俋版本，赴中言行將會終身限制。至於罰則部份，違者最重可終身剝奪月退俸，但初審沒有共識，須經朝野協商。

行政院推動修法起源自2016年11月，有32名退將赴陸參加「紀念孫中山先生誕辰150周年紀念活動」。初審草案明定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的政務副首長或中將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體在大陸地區舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴的行為，如向象徵大陸地區政權的旗、徽、歌等行禮、歌頌或其他類似行為。

當時也通過李俊俋提出修正動議，增訂該法第九條之三，將政院本原本規定的「退休15年」限制取消，改為明定無論相關人員退休多久都不應參與政治活動及做出妨害國家尊嚴的行為，這項調整也獲陸委會主委陳明通支持。

李俊俋表示，他認為修法重點不是規範幾年，而是這些行為對國家尊嚴有傷害及影響，不管退休幾年都不能做，原本政院版以年限來規劃，不太合理，因此他當初提出修正動議，將年限取消。不過最後會通過哪一個版本，還要經由黨團會議凝聚共識，並經由協商討論。

此外，行政院版草案中也明定罰則，違反者，原服務單位得視情節輕重，針對領有月退人員可停止5年的月退給與10%至100%，情節重大者得剝奪其月退休給與，已支領者應追回；針對領一次退人員，處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰；已領取的獎章、勳章及其執照、證書等，應予追繳、註銷。不過罰則內容當初沒有共識，未經初審通過，仍待朝野協商。

行政院李俊俋退將
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