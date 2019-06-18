原民正義何時成功？ 蔡英文：很多事情證明我走到了

2019-06-18 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統。本報資料照片 分享 facebook 蔡英文總統今天主持總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會，對於原住民族歷史及轉型正義進度不如預期，蔡總統說，她不知道什麼時候才會成功，但她相信一定會成功，「你或許現在不相信我，但是我在很多事情已經證明我也走到了」，歷史正義和轉型正義的社會工程想要轉得動又要走得遠，確實需要開啟更多的溝通和對話。

蔡總統稍早在會議中也裁示，有關土地問題部分，既然已經確立原則就一個一個去處理，她也不希望看到一拖再拖，從現在開始積極處理，原轉會下次會議必須提出報告，總共處理多少案，哪些案子有困難。

原轉會今天討論討論包括涉及土地正義、礦業法及原住民族身份法等重要議題，蔡總統感性發言說，先前報告案的影片中有一句話讓她印象很深，這是一趟從2％原住民族走向98％社會大眾的旅程，歷史正義和轉型正義的社會工程想要轉得動又要走得遠，確實需要開啟更多的溝通和對話。

蔡英文說，我們這個社會大眾對於原住民族的轉型正義，有些是印象不深刻，有些是不能理解的，有些甚至是反對的，跟自己利益有衝突，但是我們必須一樣一樣去面對，一個一個的去溝通，這就是原轉會要去做的事。各位負責各族的溝通，總統跟行政團隊是跟社會大眾，和解小組確實幫大家很多忙做社會溝通，希望原轉會委員在各部落及各族的溝通，對社會大眾大家一起面對、一起溝通。

對於礦業法及原住民族身份法，蔡英文說，兩個重要的法案也是面臨到社會溝通所產生的問題，我們勢必要一起面對，也勢必要讓轉型正義工作要往前走，越往前走，每一步都是越困難，她知道有些委員感到有挫折感，好像大家坐在這裡談很多，但是感覺期待的進展看不到，很多的事情，只要繼續走下去總有豁然開朗的一天。

蔡總統表示，「這三年來，我的心情和經驗也是這樣」，「當我身在其中，我也覺得，我也不知道什麼時候我們才會成功，但是我相信一定會成功」。執政三年以後，有些事情開始讓我們的人民有感受，而且覺得政府有在做事，但是我們也必須忍受那前面三年的人民不諒解、不理解或印象不深刻，我們很可能在這個過程中，原轉會做了很多事，有一天我們會走到，社會會有感覺，最剛開始確實是最困難。

蔡英文說，受限於現行法律的限制，以至於現在很多轉型工作要一個一個解掉現行法律的限制，但要解掉的時候，又要維持社會平衡，確實是一個很大的工程，所以需要不斷討論及不斷溝通，在每個階段，尋求社會的平衡，一步一步往前，過程中一定會有一點挫折感，有時候不知道哪一天會走到想到的地方。

但蔡英文也表示，「你或許現在不相信我，但是我在很多事情已經證明，我也走到了」，雖然社會有很多的困難和障礙，但是也都走到了，她相信原住民族轉型正義事情會一步一步往前走，她也交代原轉會及相關部會，「土地的事情下一次給我們一個報告，處理哪一些案子，確立哪一些原則，否則沒辦法說服社會大眾」，相信族人也會問，開了十次會，你究竟得到什麼，我們必須跟族人有一些交代，土地問題是大家最關切。

蔡英文話還沒說完，立刻有原轉會委員高呼「謝謝總統」，但蔡總統也回應說，「總統沒有答應土地明天就還給你」，引起全場一陣笑聲。蔡總統接著又說，我們一步一步往前走，必須告訴族人我們在往前走當中，其他層面也很重要，大家可以回去告訴族人我們做了什麼事。

對於平埔族要求正名一事，蔡英文說，確實是她承諾過的事情，她要請原轉會委員放心，「我的承諾沒有改變」，現在都在立法院完成委員會審查，經過幾次協商，差距也在縮小，尊重立院朝野黨團的意見，持續保持關心。她理解委員儘速通過的心情，不過，最近立院招開臨時會，已有不少法案要處理，立委都很辛苦，會再去跟黨團商量，如果沒有辦法，希望下個會期，本屆立委最後一個會期，努力完成修法，實現政府對族人的承諾，列入紀錄。

她表示，儘早開始協商，不需要等到九月才協商，立院程序議程定了要去修改很難，再去想想看有沒有這個可能應。會期一開始就可以進行處理這個案子，我們還有一個會期。