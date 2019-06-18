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蔡英文承諾 礦業法和原民身份法立院下會期立刻處理

2019-06-18 17:13聯合報 記者林敬殷╱即時報導

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會今天舉行第10次委員會議，對於涉及原住民族土地正義的礦業法，蔡英文總統表示，礦業法及原住民身份法兩項立法確實是重要的立法，立委對這兩項立法有不同意見，但不代表不贊同，需要跟立委深度溝通，還有一個會期，「我們還有時間來處理，就儘量來趕進度」。

不過，有原轉會委員希望將兩案排入臨時會議程，蔡英文說，會再去跟黨團商量，立院程序（指臨時會）議程定了要去修改很難，再去想想看有沒有這個可能，如果沒有辦法，她遇到立法院長蘇嘉全時會希望能儘早開始協商，不需要等到九月才協商，先協商的話，下會期一開始就可以進行處理這個案子。

蔡英文聽取幾位委員發言後表示，礦業法和原住民身份法，這兩項立法確實是重要的立法，但是需要跟立委深度溝通，立委對這兩項立法有不同意見，但不代表不贊同這件事，是需要深度溝通的。

蔡英文也說，前一陣子時間她確實時間比較受限，但有初步跟立法院民進黨黨團交換意見，黨團總召柯建銘的意見是，臨時會議程已經定了，有急迫性要先解決，臨時會後，希望跟大家一起把這兩個法案有比較關切的地方做深度的討論。

蔡英文表示，還有一個會期，我們還有時間來處理，希望讓立委對這個問題的深度討論，確實還有一些不同意見，她很抱歉，前一段時間初選用掉了她很多的時間，沒有花時間跟立法院更深的討論，不過，她有說過兩個案立院來處理，她說「就是很抱歉，儘量來趕進度。」

蔡英文原住民立法院
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