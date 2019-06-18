柯爸柯媽不捨兒子被王世堅罵 柯文哲：都是父母的心情

2019-06-18 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



台北市議員王世堅常與台北市長柯文哲在議會交鋒，日前兩人還互罵「垃圾」、「卒仔」，成為焦點，柯爸、柯媽今接受廣播專訪時，心疼兒子被罵，柯媽怒嗆王「老天一定會責罰你」，柯爸自責說「來罵我」，柯文哲下午在雲林參訪時得知，無奈表示「唉，都是這樣，這都是父母的心情啦」。