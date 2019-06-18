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選舉說一套、沒選舉說一套？李正皓：蘇貞昌才是始祖

2019-06-18 16:04聯合報 記者林文義╱即時報導

行政院長蘇貞昌上午到基隆出席基隆轉運站暨周邊環境改善工程開工動土典禮，針對鴻海董事長郭台銘說「如果他當總統就要換掉像蘇貞昌這樣的閣揆」，蘇貞昌回應說，「沒有選舉的郭台銘，一再地說非常敬佩我的魄力會做事，現在要參加國民黨初選的郭台銘，變成在批評我，這是國民黨的初選文化，我們見怪不怪」，國民黨新生代改革團體「草協聯盟」發起人李正皓指最會有選舉說一套、沒選舉說一套的始祖不就是蘇貞昌本人嗎？

李正皓指出，蘇貞昌有臉說郭台銘有選舉說一套、沒選舉說一套？還牽拖這是國民黨的初選文化？最會有選舉說一套、沒選舉說一套的始祖不就是蘇貞昌本人嗎？沒選舉的蘇貞昌2006年曾說感謝警政署長侯友宜半年內改善台灣治安；有選舉的蘇貞昌2018年又說，新北市治安差，朱立倫、侯友宜八年喊口號，改善治安淪嘴砲。

李正皓表示，2006年時任行政院長的蘇貞昌誇下海口，如果半年治安沒有改善就要退出政壇，當年的侯友宜整整半年沒日沒夜的拚治安，最後讓蘇貞昌保住官位 ; 2018年參選新北市市長的蘇貞昌，竟然召開記者會批評朱立倫、侯友宜八年喊口號，改善治安淪嘴砲。

李正皓說，這才是真正的有選舉說一套、沒選舉說一套吧？如今蘇貞昌怎麼有臉酸郭台銘？真的是臉皮厚度無極限！

國民黨新生代改革團體「草協聯盟」發起人李正皓。圖／本報資料照片
國民黨新生代改革團體「草協聯盟」發起人李正皓。圖／本報資料照片
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蘇貞昌郭台銘2020選舉李正皓
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