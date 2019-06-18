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參選中市立委對戰沈智慧？林佳龍：今天不談選舉

2019-06-18 15:19聯合報 記者余采瀅╱即時報導

國民黨立委沈智慧參加中國海峽論壇惹議，傳出綠營基層勸進曾任台中市長的交通部長林佳龍出馬，參選北區及北屯區對戰沈智慧；林佳龍今天面對媒體詢問，僅以「不談選舉」避答。

林佳龍表示，今天是參加「台中美荔、行銷國際」活動，不談選舉。媒體再追問對民進黨正副總統看法，是支持蔡賴配或蔡英文與陳建仁組合，林佳龍也迴避不答，再次強調「今天不談選舉」，隨即離去。

交通部長林佳龍今天參加「台中美荔、行銷國際」活動，對於政治議題，一律以「不談選舉...
交通部長林佳龍今天參加「台中美荔、行銷國際」活動，對於政治議題，一律以「不談選舉」避答。記者余采瀅／攝影
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