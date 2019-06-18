參選中市立委對戰沈智慧？林佳龍：今天不談選舉

2019-06-18 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



國民黨立委沈智慧參加中國海峽論壇惹議，傳出綠營基層勸進曾任台中市長的交通部長林佳龍出馬，參選北區及北屯區對戰沈智慧；林佳龍今天面對媒體詢問，僅以「不談選舉」避答。