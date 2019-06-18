再有登革熱算蘇貞昌的！黃創夏：韓比馬更不沾鍋

2019-06-18 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨天北上立法院拜會立委爭取協助登革熱補助款，批中央不給補助「卡韓」，並說若不給經費，再有登革熱就算行政院長蘇貞昌的。資深媒體人黃創夏在臉書撰文酸韓，指韓國瑜什麼時候已經變成這樣，比他最討厭的馬英九還更「不沾鍋」。