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蔡英文：大聲說出把過去壓抑的主張就是轉型正義實踐

2019-06-18 14:49聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片
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蔡英文總統下午出席總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會第10次委員會議時表示，大聲地把過去受到壓抑的主張說出，本身就是歷史正義跟轉型正義的實踐，把失去的名字找回來，同樣是正義的一種展現；找回名字，開啟更多對話，讓台灣社會更加認識原住民族的文化，也讓原住民族歷史正義跟轉型正義的觀點，逐漸成為台灣民主生活中的DNA，這就是政府要追求的目標

蔡總統在會議開始前的致詞表示，這三年來，從無到有，建立原轉會對話機制，也逐步開啟關於困難議題的討論跟調整，不過，她也必須承認，即使經過這些努力，一時之間我們也還沒有辦法改變社會上所有的人的觀念。在推動土地政策的時候，還會有一些民眾不太能夠理解，到底什麼是原住民族的土地權利，在推動語言文化跟教育政策時候，也會有人說憑什麼原住民族擁有這些福利。

蔡總統說，三年前，她曾經說過，要把過去種種的不公平視為理所當然，就是我們要改變的第一個觀念，三年後，正因為誤解和偏見還沒有完全消除，所以我們必須要更努力。一方面，立法院剛完成原住民族教育法的修法，我們將會把原住民族教育的對象擴展到全體國民，鼓勵各族群相互理解和尊重，另一方面，歷史真相還原屬於原住民族的觀點，並且展開更多有意義的社會對話，這是我們原轉會應該要做的事情。

蔡總統表示，今天原轉會和解小組就要報告階段性的工作成果，過去兩年，在小組召集人謝若蘭的帶領下，和解小組累計舉辦120場巡迴講座，也透過經營臉書的網路社群，持續拓展跨族群相互溝通理解的可能性。

蔡總統指出，沒有錯，大聲地把過去受到壓抑的主張說出，本身就是歷史正義跟轉型正義的實踐，把失去的名字找回來，同樣是正義的一種展現，這次會議也安排文化小組關於還我名字正義的報告，文化小組召集人林志興將會解說過去的同化政策如何破壞了原住民族的命名文化及親族制度。

蔡總統表示，在今天的討論事項中，也有關於恢復傳統地名的提案，無論是個別族人的名字或代表集體記憶的地名，目前政府都有相關的法規跟政策，可以協助族人恢復傳統的名稱，稍後內政部原住民委員會都會提出說明，政策推動上有不足的地方，也要請各位委員多提供意見。

蔡總統說，找回名字，開啟更多對話，讓台灣社會更加認識原住民族的文化，也讓原住民族歷史正義跟轉型正義的觀點，逐漸成為台灣民主生活中的DNA，這就是政府要追求的目標，也讓我們繼續來努力。

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