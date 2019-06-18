質疑不花預備金、又說花太快 韓國瑜：到底什麼標準？

2019-06-18 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜向中央爭取登革熱防疫經費補助，總統府秘書長、高市前市長陳菊卻指有第二預備金可用；但民進黨市議員康裕成卻質疑，短時間已花2億多，太會花錢。韓國瑜無奈說，市府有苦難言，沒錢又有很多工作要做，昨陳菊說為何不用預備金，現在民進黨議員又說用太多，「到底是什麼樣一個標準？」

韓國瑜上午受訪說，市府是有苦難言，「你說，像林園捷運這麼重要，林園人為工業環境犧牲了40多年，需要一條捷運線，我們向中央申請800萬做評估報告的錢都不給，怎麼辦呢？市府自己出。」

韓還說，市府還要清溝渠，「我們到現在都不太願意講，那裡面挖出來泥土、裡面的淤塞物有多少，我們現在不用預備金怎麼辦？」市府將近6500萬清溝渠，這次很多地方下豪大雨後，水退得很快，因為水開始清了。

韓說，「我們是不想講，水溝裡面的淤塞，過幾天有機會拿照片給大家看，我相信高市民朋友看了一定會嚇壞了！這個清除，裡面是多麼的可怕，淤積的情況有多麼嚴重，到時候我們會公布一些照片讓大家看，這個第二預備金，當然要用。」

他並表示，還有登革熱一旦爆發，對高雄市的形象打擊太大，對市民的生命威脅太大，所以也一定要用，市府不是不了解預備金必須要抓得緊，但實在是沒有錢，很多工作又一定要去做，「謝謝議員的提醒，昨天前任市長說，我們可以用預備金，為什麼不用？今天民進黨的議員說我們用的太多，我都搞不清楚，他到底是什麼樣一個標準在看高市府，好像隨便講、隨便罵都可以。」