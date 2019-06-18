韓國瑜影片被剪接 藍委批蘇貞昌變蘇導 應道歉

2019-06-18 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前出席行政院會，事後卻有遭剪接、韓閉眼的影片在網路流傳。國民黨立院黨團今天舉行記者會批評，行政院已淪為民進黨附隨組織？淪為民進黨競選總部？質疑這不是偷拍？是什麼？行政院長蘇貞昌已變成「蘇導」，比東廠還可惡，應立刻向全台灣老百姓道歉，並向韓國瑜市長道歉。

總召曾銘宗表示，院會是行政院的最高決策會議，一切作為應是所屬機關的表率，竟為對付韓國瑜一人，刻意側錄、剪輯、後置放在蘇貞昌個人臉書上，公開批評、攻擊在野黨院轄市市長建言，意圖帶風向球塑造韓國瑜不熟悉市政假象，貶低韓國瑜治理市政的能力。曾銘宗批評，政院如此作法，以後在野黨的六都市長，誰還會參加行政院院會？誰還敢向行政院建言爭取經費？國民黨團認為行政院的作法極為不當，給予最嚴厲的譴責。

書記長吳志揚表示，蘇貞昌為了打擊在野黨，把自己變成「蘇導」，質疑院會的拍攝鏡頭是否只有針對性？這些影片後製播出為了打擊在野黨，顯露蘇貞昌比韓國瑜更關心高雄的假象，根本比「東廠」還可惡！蘇貞昌應該立刻向全國民眾、韓國瑜市長道歉！