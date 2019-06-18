【即時短評】掃2020障礙 民進黨變身港府送終公投？

2019-06-18 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



昨首日臨時會，民進黨就按耐不住在水球大戰中通過公投法修法，有綠委直接了當說，就是不讓在野黨透過公投影響選情，蔡政府看似成功掃除2020障礙，但最終不顧民意、不溝通對話，實際上與挨批蠻橫的港府相同，不顧抗爭反倒是加足馬力將我國公投送終。

反送中讓蔡英文撿到砲，振振有詞、火力旺盛力挺港民抗議有理，讓她聲望拉抬，可與此同時，公投法修法三讀卻剝奪了人民2020的公投權，完全打臉自己曾說的「應該認真看待抗爭的訴求，與人民對話與溝通，不應該倉促強行通過法案」，蔡政府與港府的距離，其實比她想像的還要近。

回頭看昨日的公投法修法，三讀前引來前副總統呂秀蓮聲聲阻擋，甚至不惜跟政治立場從未一致的黃士修、張亞中等人站在一起，就是希望阻擋民進黨把公投法修成鐵龍公投，但這喊話無效，黃士修的絕食也沒引起過多關注，因為強行要過就是民進黨的主旋律，畢竟核四重啟公投已在二階段連署，極有可能跨過不到30萬的連署門檻，首日就選擇清理戰場，讓2020沒有後顧之憂。

雖然綠營私下表達，公投修法其實對藍綠沒有百分之百的好壞之別，但三讀後確定下次台灣公投時間是2021年8月份，就是想要避免去年九合一大選時同時遭受多個反對政府政策的公投議題轟炸重演，強行通過，就是要拆除公投炸彈影響選情，可近在眼前的，就是人民2020公投權的被剝奪，而這剝奪權利，並沒有被民進黨放在心上。