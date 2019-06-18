民進黨總統初選灌票？學者：民調樣本和選票數不能類比

2019-06-18 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



國民黨文傳會副主委洪孟楷說民進黨總統初選電話民調最終多出1051通有效樣本，有影響全局的可能，就像幽靈選票。淡江大學蘭陽校園教授兼全球發展學院院長包正豪說，兩件事不能類比，所謂每家3000個樣本的意思是，最少成功3000個樣本，但通過門檻時也可能正湧進也成功的樣本，所以懷疑是「灌票」，太過武斷。

對於洪孟楷的懷疑，包正豪在臉書發文說，民調成功樣本和選票數不能類比，真心覺得應該要普及一下民調知識，不然謠言誤解滿天飛。

他指出，民進黨總統初選民調共5家執行，每家預估成功3000個樣本，全部1萬5000個成功樣本，但最後的成功樣本數是1萬6051個樣本，不能說多出1051個是舞弊。

他解釋，民調公司的操盤經理應該監控數量，等成功樣本正式突破3000後，會喊停。但這個喊停不是讓所有還在線上訪問的訪員，不管三七廿一就掛掉電話。最正常的做法是，操盤經理／督導會用系統傳訊息給每個訪員，請他們結束手上的訪問後，停止撥號。

包正豪說，多出1051個樣本，平均每家多200個左右的樣本，如果每家有50個訪員，那停止撥號前，每個訪員如果都已經撥號接通，那要繼續訪問。這個數據就會比原先預估的3000多50通。以50線電話同步進行的規模計算，每家多出100通成功樣本，應該合理，但還不到每家200的情形。

他指出，不過初選民調題目很短，如果操盤經理／督導稍微晚幾分鐘看到「突破3000」的提示，然後又拖延一下傳訊息的時間，這個時間差夠長的話，再多出一倍的成功樣本，不是不可能。這種多出1000的情形，在民調實務上並不罕見，真的不需要過度解讀。