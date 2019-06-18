酸小英「皇上」 柯文哲今吐苦水：俏皮話、別這麼嚴肅

2019-06-18 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



台北市長柯文哲。 記者黃義書／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲的兩岸論述獲熱議，總統蔡英文昨提到柯市長為民選市長，對於民主政治應更嚴肅面對；對此，柯文哲今天受訪時表示，他已經很嚴肅，並抱怨有人認為柯文哲什麼都亂講話，只有談到兩岸關係照稿念、從來不失言，所以人家說是選擇性亞斯伯格症，一下說他嚴肅，一下說他不嚴肅，奇怪勒。

另外，民進黨總統初選民調結果上周揭曉，爭取連任的總統蔡英文擊敗對手前行政院長賴清德，當時柯文哲竟說「恭喜皇上、賀喜皇上」，引發熱議；柯文哲今天也大吐苦水，坦白講「恭喜皇上、賀喜皇上」，這也是俏皮話而已，你們（指媒體）一定要「哇，柯文哲說小英是皇上」，天呀，不要這麼嚴肅。

媒體詢問，最近網友於臉書成立活動，歡迎「柯粉」轉「柯黑」的民眾發表心得，是否感覺大家對於自己的兩岸論述不滿意？柯文哲嘆一口氣表示，兩岸那張考卷就是55分，怎麼考也不會考及格，他後來發現，美國65分、大陸55分，日本比較好可以到85分，他很清楚，大陸那張考卷怎麼考也不會及格，就是沒達到對岸的標準，怎會考及格？

至於高雄市長韓國瑜、行政院長蘇貞昌近期因為登革熱議題互槓，柯文哲表示，他不知道細節，但一般防疫的錢應該該給都會給，他不曉得內容是什麼。

針對台北市社子島、雙子星案龜速，也算在蘇貞昌頭上？柯文哲表示，哪壺不提提哪壺，雙子星到底要卡到什麼時候，一天兩天說不小心，一個月兩個月是衝殺。

立法院三讀通過《公投法》，將來公投案變成兩年舉辦一次，且完全與大選脫鉤，被問到是否能解決公投綁大選亂象？柯文哲則說，這就是在修正，反正一下子綁大選，後來發現不對，再不綁大選，但他猜投票率會很低，大家不太會去投。