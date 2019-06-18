詮釋柯Ｐ「兩岸一家親」 柯爸：中國是哥哥 台灣是弟弟

2019-06-18 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



香港反送中爭議持續延燒，國台辦發言人安峰山日前卻公開讚賞台北市長柯文哲的兩岸說法，儘管柯文哲直言「好尷尬」，不過卻也讓外界質疑台北市長柯文哲在兩岸態度上模糊、不堅定，認為柯文哲每次遇到中國大陸，態度就放軟。

對此，柯文哲的母親何瑞英今接受電台專訪時表示，公公是228受害者，每次想到就難過。何瑞英隨後忍不住情緒激動，哽咽的說，想到就會生氣啊，但是中國大陸很大，他們自己就管不完了，自己管自己啊，為什麼我們要引起一個動機，讓對方來罵，「大家都愛自己的國家」，何必給人家管。

不過何瑞英也說，柯文哲還沒有做總統，如果做總統，「這個姿態我看是不行」，但現在只是首都市長，上面還有長官啊。

柯文哲的父親柯承發則說，柯文哲上次說「兩岸一家親」，這個意思是台灣和中國是「兄弟」，不是中國是父親，台灣是孩子，不是這樣子的。而是中國是哥哥，台灣是弟弟，這是平等地位，台灣也很有面子。