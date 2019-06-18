專訪／朱立倫：蔡英文不應藉製造分裂獲政治利益

國民黨總統初選參選人朱立倫今天表示，蔡英文總統不斷因為北京拋議題再「撿槍」獲得政治利益，在內部製造對立和分裂，但他認為做為總統應該要避戰，不能引戰，但蔡英文從引戰獲得政治利益，「這不是一個總統該做的事情」。

朱立倫今天在本報專訪中表示，蔡英文從「空心蔡」走向「辣台妹」，因為她突然發現只要北京丟包後然後她撿槍，就能轉換成政治利益，但蔡英文不斷撿槍、嗆中、反中，這樣的確是獲得政治利益，變成辣台妹，但台灣得到什麼跟失去什麼，這才是大家擔心的。

朱立倫說，我們當然反對一國兩制，絕不接受一國兩制，這是台灣的共識，但這被蔡英文當成政治武器，在內部製造對立、分裂，甚至要把政治對手戴紅帽子，貼上傾中賣台的標籤，只會讓台灣更撕裂對立，也只會讓兩岸關係更惡化，「總統最重要的是要能融合社會，讓台灣利益獲得極大化」，他說總統要避戰，絕不能引戰，但蔡英文是透過引戰獲得政治利益，這不是總統該做的事。

朱立倫說，美國和中國大陸現在正在貿易大戰，未來這幾年可能都是對抗情況，在這個情況下，我們需要最平衡的候選人，因為走任何極端、全面傾美反中只會傷害兩岸關係，甚至是台商和台灣人的經濟前途，一昧傾中可能走向賣台，那些都不是我們需要的，台灣需要的是穩定平衡的人，「對美國來說我絕對是可以信賴的朋友；對北京來說，我絕對是可以穩定兩岸關係，讓兩岸能和平合作的中華民國總統，這是我很有信心的一件事情」。