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專訪／朱立倫能穩中求勝 還是重回4年前的悲劇英雄？

2019-06-18 12:22聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

「今天的烏克蘭絕對不能變成明天的台灣！全世界都在走向民粹主義的風潮，如果今天台灣走向民粹，大家就會在世界上的民主舞台中消失」。自認最專業的人卻被邊緣化，朱立倫說出他對台灣政治民粹化的憂心，要強調自己有別於暴起暴落、譁眾取寵、撿到槍的人，而是沉穩專業的人選。

朱立倫今天選在自己的政績-新北市總圖接受專訪，結束後又帶著各家媒體趕赴八斗子鐵道自行車道與深澳漁港海天步道觀景平台體驗，刻意強化過去曾擔任立委、行政院副院長，以及16年的地方首長的他，是最具經驗、最能夠理解全民經濟所需的人。

朱立倫強調自己不走極端路線，一路參選以來，在穩健中求成長，的確，相較一昧靠網紅爭曝光的參選人，這個過去帶有菁英形象，相對不夠接地氣的朱立倫更著重於國家重大建設及政策的討論，雖然這些「點閱率」不如預期，但朱立倫始中照著自己的步伐前進。

朱立倫有信心對美國、北京來說，是一個可以穩定台美、和平兩岸關係的中華民國總統。訪談中不斷質疑蔡英文用撿到槍來獲取政治利益，但在北京對台步步進逼的同時，但朱立倫的兩岸論述又無法跳脫過去台灣人對國民黨的刻板印象，給選民有新的想像。

朱立倫以烏克蘭為例，強調台灣不能出現一個喜劇演員總統，否則很快就泡沫化了。朱立倫說，他有義無反顧的決心，沒有捨我其誰的懸念，但是否能如他所說的穩中求勝，還是回到4年前的那個被拱出來換柱的悲劇英雄？

新北市前市長朱立倫。記者陳柏亨/攝影
新北市前市長朱立倫。記者陳柏亨/攝影
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朱立倫北京
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