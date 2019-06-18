朱立倫專訪：我就是那個能帶領國民黨穩健求勝的人

2019-06-18 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫。記者張文馨／攝影 分享 facebook 國民黨總統初選下月登場，新北市前市長朱立倫說，以對比來看，他和高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘分別對戰蔡英文總統與台北市長柯文哲，差異不大，就算落後也在誤差範圍內。同時，藍綠兩黨支持度正在拉近，是國民黨最大危機。此時此刻，台灣需要的是穩健的候選人，「而我朱立倫，就是那個能帶領國民黨穩健求勝的人」。

朱立倫說，他從未脫離戰場，就算途中遇到韓流和颱風，都會保持節奏，雖非暴起的候選人，長期觀察支持度也不會暴落，穩定度非常高；國民黨的支持度和民進黨拉近，且藍營主將支持度也在下降，是國民黨最大危機。朱立倫指，政黨對比才是真正的戰力，黨內互比不會是大選議題，只會造成黨內分裂，他主張取消黨內初選。

談到民進黨剛剛出爐的黨內初選民調，朱立倫說，由於抽樣母體是民進黨提供，所以「民進黨的純度高一點」，主要凸顯蔡英文和行政院前院長賴清德兩人的差距，至於民調結果呈現，蔡英文除了擊敗賴清德，還在民調上超越韓國瑜和柯文哲，他認為參考價值上來說，前者高於後者，實際上並非蔡英文強過國民黨的候選人。

朱立倫認為，這場選舉能否團結的關鍵就在各大候選人底下的支持者是否非誰不投，若人人都採取這樣的策略，就是黨內互打，「可能前面你看主將並沒有相互攻擊，後面的支持者對立相當嚴重」，朱立倫也提到，如今的初選方式幾乎回到原點，「若年初的時候，覺得不應該是朱立倫、不要朱立倫，就直接告訴我，不必用各種方式來卡我」，他有義無反顧的決心，沒有捨我其誰的懸念。

朱立倫指出，民進黨的團結是「三秒膠」的速度，國民黨可以嗎？如今韓連辦造勢活動，辦到第三場，他會認為應適可而止，因為過度動員將造成對立、敵我不分；若郭對國民黨這麼有抱負，四年前國民黨最困難的時候，就應該找他出馬，否則如今多人參與初選，還要考慮什麼備案機制。

郭台銘倡議備案機制，讓人聯想到四年前的換柱事件，朱立倫說，若人生重走一遭，他年初剛接任黨主席時就會站出來，不必在乎自己說幾次做好做滿，也不必在乎黨內對他的安排或主張，更不必在乎自己是否做好準備，就是跟大家一起往前，最壞的狀況就是要死一起死。談到換柱，朱立倫說，「我不後悔，唯一對不起洪秀柱」。