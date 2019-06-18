柯Ｐ每天被罵聽了痛苦 柯爸向王世堅喊話：來罵我好了

2019-06-18 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲與民進黨市議員王世堅。報系資料照 分享 facebook 國台辦日前公開讚賞台北市長柯文哲的兩岸說法，引發民進黨市議員王世堅砲轟柯文哲是「中共金孫」。實際上，這也非王世堅第一次痛罵柯文哲，雙方常常你來我往、唇槍舌劍。

不過柯文哲的父親柯承發今接受電台專訪時表示，自己的孩子說起來也是蠻乖的，但是看到電視上常常有人在罵柯，尤其王世堅罵柯罵到一元不值，「我的孩子這麼壞，這是做爸爸的責任」，「希望王世堅來罵我好了」，希望王世堅有天來家裡罵他。

柯承發嚴肅的說，「我的孩子，他的好壞，做父親的有責任」，電視台每天都在罵，做父親的聽了也是蠻痛苦的。

柯文哲的母親何瑞英說，我們也沒有做什麼事情，每天一直罵，媒體、議員、名嘴都在罵柯，「我想來想去，是嫉妒柯文哲」。

何瑞英也提到，王世堅為什麼要一直罵柯文哲，自己都不理解，有一次王世堅的辦公室主任也在臉書直播，臭罵自己和先生，「我沒有怎樣，為什麼要一直罵」，只好想說「天會懲罰他」。

何瑞英氣憤的表示，柯文哲就是正正當當的人，認真打拚，既然當選台北市長就是認真做事情，但王世堅不管講什麼，就是要罵一下柯文哲才快活，又說柯什麼都沒有做，那不然王世堅做了什麼，你也發表一下啊。