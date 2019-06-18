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影／國民黨團批蘇貞昌公器私用 行政院最壞示範

2019-06-18 11:24聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

國民黨團總召曾銘宗、書記長吳志揚、副書記長童惠珍上午舉行「蘇貞昌公器私用 行政院最壞示範」記者會，表示行政院院會針對性修理韓國瑜，做錯誤示範。

國民黨團總召曾銘宗（中）、書記長吳志揚（右）、副書記長童惠珍（左）上午舉行「蘇貞...
國民黨團總召曾銘宗（中）、書記長吳志揚（右）、副書記長童惠珍（左）上午舉行「蘇貞昌公器私用 行政院最壞示範」記者會，表示行政院院會針對性修理韓國瑜，做錯誤示範。記者曾吉松／攝影
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行政院韓國瑜吳志揚
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