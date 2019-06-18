大綠打小綠？ 王定宇質疑黃國昌打旺中查證能力不足

2019-06-18 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



民進黨立委王定宇質疑黃國昌打旺中「是查證能力不足？或是故意程度有餘？」。取自臉書 分享 facebook 時代力量立委黃國昌昨天召開記者會指旺中集團旗下媒體，包括中天、中時等在近年的政府標案得標金額一路上升，他嚴正要求「當旺中淪為中共傳聲筒，各級政府最起碼有選擇不買的權力吧！」；民進黨立委王定宇今天以一篇研究生投書打臉黃國昌，質疑黃國昌「是查證能力不足？或是故意程度有餘？」。

有網友認為，其實黃國昌就是要打民進黨政府，這大家都看的出來，他學柯P學得很到位，將"民進黨"打成"資進黨"是他的戰略目標之一。執政黨必須認真看待他的攻擊(或者是批評)，該回應的還是要即時回應，該改進的還是要及時改進；也有網友認為黃國昌有努力，王定宇是否也加點油呢？

王定宇節錄研究生張又昌的投書，內容如下：

讀者投書》黃國昌打旺中 可以打準一點嗎？(研究生張又昌 投書)

黃國昌所提出的「政府資料」，是從中央政府、地方政府，以及國營事業，都算在內。然而在整場記者會中，黃國昌都一直將主軸導引至中央機關，顯然是希望讓記者會的焦點，聚集在「中央政府」部分。

問題就來了，以中天電視為例，根據政府電子採購網的公開資料，從2016年到2019年六月，「根本沒有」中央政府機關的得標紀錄，地方政府則是23筆；如果是以中國時報來進行搜尋，在相同時間裡，則有法務部與中油共兩筆，地方政府則有19筆。

兩相比較，中央政府完全沒有黃國昌所指出的「讓旺中得標金額節節上升」的問題...