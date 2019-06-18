【即時短評】亞洲女性政治領導人 蔡英文V.S林鄭月娥

2019-06-18 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 李光儀 ╱即時報導



香港特首林鄭月娥。特派記者王騰毅／攝影 分享 facebook 林鄭月娥在2017年當選香港特首，當時不少媒體把她拿來和前一年當選中華民國總統的蔡英文比較，比如說BBC就曾有過一篇報導，「蔡英文vs.林鄭月娥，如何當家？」分析了兩人的權力基礎，以及都以「重視年輕人」當作號召。

林鄭月娥早年在港英政府任職，九七後攀上香港特區權力高峰，公務員的出身的她，服侍港英或北京政府顯然沒有太大的差別。蔡英文早年是學者，後來在國民黨籍的李登輝總統時代擔任幕僚，但在加入民進黨後卻成為民進黨的中興之主。蔡、林兩人從政的軌跡，有些類似，卻也並不相同。

林鄭、蔡一在香港一在台灣，除了都是女性領導人，兩人在實際上沒甚麼交集。這一次香港的「反送中」，蔡英文批評林鄭「領導人不能守衛民主，說什麼都是藉口」，反而讓兩人產生了交集。蔡英文說的，當然是指港府修訂「逃犯條例」引發的抗議潮。而諷刺的是，就在蔡英文痛批林鄭月娥不守護民主的隔日，民進黨就通過了鐵籠公投的修法，把公投「送終」。

林鄭月娥擴大逃犯條例適用範圍到中國大陸，是為了討好北京；討好北京的背後用意，當然是為了鞏固自己的權力。蔡英文和民進黨修公投法，同樣是為了鞏固權力，唯恐去年公投綁大選的衝擊再現，對民進黨2020總統和立委選舉造成危害。可以說，動機完全相符。

林鄭月娥的逃犯條例，影響的是一國兩制原則和香港人民的人權；至於公投法修法，則是影響直接民權的行使，把本來已經打開的公投鳥籠、賦予人民的權力重新關回籠子。若比較兩者對民主、人權的戕害，可說不分軒輊。因此可以直接下一個結論：蔡英文和林鄭月娥，都是不能捍衛民主的領導人。更進一步說，兩人都是為了權力，不惜拋棄一切原則的領導人。

不過，蔡英文比林鄭月娥運氣好的地方，是林鄭月娥顯然沒有大批網軍幫忙，也沒有一個像「萬惡中國」或「萬惡國民黨」的假想敵可以拿來欺騙民眾。所以香港的反送中運動，蔡英文甚至可以站在民主人權的高度大加撻伐，卻無視自己其實在作相同甚至更嚴重的惡行。