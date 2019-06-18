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撤換閣揆？蘇貞昌：沒選舉的郭台銘說敬佩我做事魄力

2019-06-18 10:40聯合報 記者游明煌╱即時報導

行政院長蘇貞昌今天上午到基隆出席基隆轉運站暨周邊環境改善工程開工動土典禮，針對鴻海董事長郭台銘說「如果他當總統就要換掉像蘇貞昌這樣的閣揆」，蘇貞昌回應說，「沒有選舉的郭台銘，一再地說非常敬佩我的魄力會做事，現在要參加國民黨初選的郭台銘，變成在批評我，這是國民黨的初選文化，我們見怪不怪」。

媒體詢問郭台銘趁機說如果他當總統，他就要換掉像你這樣的閣揆。蘇貞昌問說，沒有選舉的郭台銘，一再地說非常敬佩我的魄力會做事，現在要參加國民黨初選的郭台銘，變成在批評我，這是國民黨的初選文化，我們見怪不怪。

媒體問韓國瑜昨天除了自己突襲立法院之外，後來在晚上他也說如果高雄再發生一例登革熱病例的話，他要算在你的頭上？你怎麼看？

蘇貞昌表示，市長他在當，責任要我扛，天下有這麼賴皮的事。而病媒蚊是在高雄，不是在立法院、不是在王金平前院長那裡，他是不是又跑錯地方？連一隻蚊子都治不好，還要到處「趴趴走」說要治國，這會不會荒唐？

另外，有關韓國瑜聯合國民黨團希望蘇貞昌道歉，包含行政院會的影片還有登革熱的事情。蘇貞昌更不客氣地說，如果當天在會場，大家都看到，韓市長的要求他一一誠懇的答覆，大力答允給予補助，最後韓不但拍手，還站起來大聲的「謝謝我」，出來第一時間對記者也是一再感謝行政院，後來有圖有真相，他看了大概「見笑轉生氣」，加上國民黨的初選運作，所以現在完全走樣，「是他在走樣，我倒是老神在在，不會隨他有何變動」。

媒體指韓說那個公文已經送到我們這裡了，到底什麼時候可以撥款？蘇回答：別扯了啦。

對於藍營立委認為現在政院好像變成民進黨在打選戰的工具，要求道歉。蘇貞昌表示，他做行政院長以來，從第一天就到機場防止非洲豬瘟，感謝國人同胞支持、行政團隊努力，到今天香港淪陷了、北韓淪陷了、越南淪陷了，幸好非洲豬瘟病毒都還沒有從中國侵入台灣，不然這次端午節，大家都沒有肉粽吃，我們希望大家一起努力，不要只會噴口水。

行政院長蘇貞昌今天上午到基隆出席基隆轉運站暨周邊環境改善工程開工動土典禮。記者游...
行政院長蘇貞昌今天上午到基隆出席基隆轉運站暨周邊環境改善工程開工動土典禮。記者游明煌／攝影
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