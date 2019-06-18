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公投修法與大選脫鉤 唐湘龍怒：一定要讓蔡英文政府下台

2019-06-18 09:38聯合報 記者吳淑君╱即時報導

立法院臨時會昨天通過修改公投法，確定未來公投與大選脫鉤。資深媒體人唐湘龍說，公投是長時間民進黨玩弄人民意志的把戲而已，這個政黨就是不要臉，超級不要臉，蔡蘇蘇政府，如果不讓你下台，這二十多年他在公共平台上工作，等於都白做了，「一定讓你下台」。

唐湘龍今天早上在他主持的飛碟早餐節目指出，公投法修法除了呂秀蓮，民進黨上下沆瀣一氣。基本上台灣的公投法和集會遊行法這兩個法，一路上都照著民進黨修法翻來覆去。

他說，在公投法修法當中把自己打扮成聖人和爛人的，都很不要臉，他說的聖人包括林義雄，在公投這條路上去回想一下，2014年林義雄多少次的靜坐，好像全台灣都要聽他一個人的，一哭二鬧三上吊的政治表演，當時大家看不出來，只覺得一個人用他的生命去賭一個理念，大家佩服的不得了。

唐說，他曾寫過文章檢討為了廢核四靜坐絕食，如果台灣老是這樣一個人綁架，這算什麼法治社會？公投投了半天，昨天公投法被修改到體無完膚，改到有這個法比沒這個法更糟，林義雄沒有講話，民進黨的頭人沒有人出來講話，這個黨可以不要臉到這種地步，公投法都敢搬出來修，都敢用甲動硬要通過，政治還有什麼原則可言？

唐湘龍指出，這個政黨初選就玩得這麼不要臉，修公投法照樣不要臉，2020選舉一定還有比初選，比公投法修法更奧的奧步，只是不知道他要出那一招而已。

有人會講去年十個公投案，過了7個，結果老百姓反非核家園，反同，政府還不是繼續走自己的路，公投是長時間民進黨玩弄人民意志的把戲而已，這個政黨就是不要臉，超級不要臉。

唐湘龍氣忿的說，「蔡蘇蘇（蔡英文，蘇貞昌，蘇嘉全）政府，如果不讓你下台，這二十多年我在在公共平台上工作，會覺得自己很羞愧，會覺得自己都白做了，一定讓你下台。」

立法院臨時會昨天通過修改公投法，確定未來公投與大選脫鉤。記者鄭超文／攝影
立法院臨時會昨天通過修改公投法，確定未來公投與大選脫鉤。記者鄭超文／攝影
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公投民進黨林義雄
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