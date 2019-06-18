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索羅門將棄台？外交部：索國支持台索關係者占多數

2019-06-18 09:29聯合報 記者徐偉真╱即時報導

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞。法新社
索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞。法新社
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道瓊社17日報導，友邦索羅門群島已設立跨黨派小組評估和我國關係，外交部今天表示，成立跨黨派小組是新政府先前宣示的「百日優先新政」項目之一，外交部之前已多次說明，目前索國政界無論國會或內閣，支持台索關係者仍占多數。

媒體報導，索羅門群島已設立跨黨派小組評估與台灣關係，而在總理蘇嘉瓦瑞宣布此事前，上周已決定派出兩名親北京部長跟著一商務代表團訪問中國大陸。

外交部表示，索羅門群島新政府為就外交政策進行全面性研析與資料蒐集，經內閣會議決議，將成立一跨黨派小組專責相關業務，這是索國新政府先前宣示的「百日優先新政」項目之一，外交部之前已多次說明，目前索國政界，不論國會或內閣，支持台索關係者仍占多數。

外交部表示，由於索國經濟高度仰賴木材出口，為擬定原木價格，並廣泛蒐集市場資料，以預估木材市場需求與供給，索國政府在上周指派相關部長組團前往其木材主要輸出國中國考察，經索國總理府新聞處發布新聞稿後，索國媒體亦有相關報導。

外交部表示，台索關係穩健成長，各項合作計畫包含農技推廣、醫衛中心、台灣獎學金、潔淨能源等均成效卓著，深受索國朝野及多數民眾肯定與認同。我駐館當將持續與索國各界積極交往，多方爭取友我情誼，並協助索國政府落實國家發展政策，透過互利互惠踏實外交，深化台索邦誼。

外交部內閣索羅門
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