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李登輝秘錄／受蔣經國拔擢也開始接觸海外反國民黨人士

2019-06-18 08:29聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

前總統李登輝受到故總統蔣經國拔擢踏入政界，同時，他開始在海外接觸反國民黨政權的民主運動家。

日媒「產經新聞」今起刊載「李登輝秘錄」連載第三部「政治打壓時代的苦惱」，描述1945年至1978年他就任台北市長期間的日子。今天刊出的副標題為「與亡命運動家在日本的密會」。

文中提到，由故總統蔣介石領導的中國國民黨所統治的「中華民國」在1945年二戰結束後，拿到台灣的行政權，在台實施獨裁制度，加強政治鎮壓。在台大與農政當局進行農業經濟研究的李登輝，受到蔣介石長男、1972年出任行政院長的蔣經國拔擢，出任負責農政的政務委員。這是李登輝踏入政界的第一步，也是他開始在海外接觸反國民黨政權的民主運動家。

「夜裡，當我回到家，李東輝先生來了，（中略），他真的是一個非常好的人，我來到日本後，第一次遇到了這麼棒的台灣人，未來獨立有希望。」

這是在台灣受到國民黨政權「白色恐怖」政治打壓流亡日本的王育德在1961年6月16日寫下的日記。王育德遺孀王雪梅首度向產經新聞公開王育德的日記。文中將李登輝寫成李東暉，這是為了預防萬一日記內容外洩時，無法鎖定對象。

王育德等人在日本成立「台灣青年社」，推動台灣自中華民國獨立。台灣青年社也就是台灣獨立建國聯盟的前身。

李登輝當時在台大任教，也出任負責農業政策的農村復興聯合委員會（現農委會）官僚，因為進行農政調查，曾有多次到日本考察的機會。

1949年台灣頒布戒嚴令，對全民的言行進行監視。像李登輝這樣立場的人，一旦被特務機關得知他未獲准逕自在海外與流亡中目標創建新政權的政治運動家會面，勢將遭到逮捕。李登輝還是利用出差的機會與兩位友人拜訪了王育德。

王育德在戰前舊制台北高等學校就學時，是比李登輝大一屆的學長，順利進入東京帝國大學（現東大）就讀，成為京都地檢的檢察官，但在二戰結束後，回到故鄉台南。

1947年2月，國民黨政權武力打壓造成許多人死傷的二二八事件也衝擊了南台灣。比王育德年長5歲的哥哥王育霖3月時在台南遭憲兵帶走殺害。王育德留日的經歷也引起國民黨政權的警惕，以莫須有罪名強押在他身上。1949年7月，王育德暗中取得出入境許可證，經香港逃出，亡命日本。他回到東大取得博士學位，任教於明治大學。李登輝就是在那時找上門。

回憶那段經過，李登輝說，當時他確實曾拜訪王育德，但是談了什麼已經不復記憶。只是自己在京都的時候曾經接受王育德許多照顧，十分懷念。

這件事情最終未被監視的特務單位得知，但李登輝冒著風險拜訪王育德，看在獨立運動相關人士的眼中十分受用，認為李登輝膽識過人，李登輝也成為公認的「祕密聯盟」會員。所謂的「秘密聯盟」是指台灣出身者有相同目標的夥伴。

二二八事件後，在戒嚴令之下進行的政治打壓持續逾40年。王昱德等人認定李登輝檯面上與統治者站在一起，但私底下是自己的夥伴，許多的獨立運動家成為李登輝的追隨者，成為日後李登輝主導民主化過程中，檯面下支持的力量。

產經新聞今起刊出「李登輝秘錄」連載第三部「政治打壓時代的苦惱」，今日刊出部分描述...
產經新聞今起刊出「李登輝秘錄」連載第三部「政治打壓時代的苦惱」，今日刊出部分描述李登輝藉日本出差之機，密會反國民黨政權的亡命政治運動家。記者蔡佩芳／翻攝
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