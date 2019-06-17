郭台銘：挺香港民主自由 莫忘台灣公投保衛戰

2019-06-17 21:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



郭台銘（前排右2）。記者黑中亮／攝影 分享 facebook

立法院臨時會今晚三讀修正「公民投票法」，未來的公投確定和大選脫鉤。鴻海董事長郭台銘在臉書表示，公投法修惡，更證明了「昨日香港，就是今日台灣」，2020年大家一定要作出正確的選擇，用神聖的選票唾棄民進黨，他必會撥亂反正，守護台灣真正的民主價值。

郭台銘指出，香港反送中運動激起超過百萬民眾上街響應，行政長官林鄭月娥發現事態嚴重，難敵全港民意，發出聲明停止修訂逃犯條例並向全港民眾道歉。雖然還是不願鬆手撤案，但總算是懸崖勒馬，願意停下來多和市民溝通，接受批評、承諾改進。

郭台銘重申，香港的一國兩制是失敗的，香港市民對政府的不信任，非一日之寒。看看香港想想台灣，這幾天許多不分黨派的意見領袖，都對送中議題提出許多批判，聲援香港人民的民主願望。但現在民進黨正大開民主倒車，已經把箝制你我民主權力的惡法偷渡闖關了。

郭台銘指出，這次公投法修正案，一方面把人民連署提案改得更困難，要求必須提供身分證影本，增加提案單位的負擔，變成只有政府主動提的案子才能順利成案，降低人民直接民主的可能，而在各界反對下才取消。再來則是因為去年配合選舉舉辦公投，投票率雖高，但結果不順民進黨的意，動員選民投綠失敗，所以現在要將自己過去「大選綁公投」的主張全部推翻。甚至主張以後都要和選舉日切開，每兩年才可以舉辦一次公民投票，打造另一重民主障礙。

郭台銘說，2017年修正公投法的時候，民進黨領袖都說這是台灣民主再深化的重要里程碑，現在為了把持權力不放，又親手將這個里程碑給推倒。許多當年力挺直接民權的意見領袖，現在也都噤口不語、置若罔聞。

他批評，民進黨過去批評公投法是鳥籠，大幅放寬才能讓人民發聲。只因去年大選結果不如意，現在反把公投關入鐵籠，更不讓人民發聲了。蔡英文為了勝利不擇手段的虛偽卑劣，過去幾個月大家都見識了，現在用修公投法來扼殺民主，應該改叫「民主退步黨」才對！林鄭月娥特首還知道道歉與煞車，蔡英文總統連基本的反省能力都沒有。