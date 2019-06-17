公投法修法三讀通過！ 2021年起公投日與大選脫鉤

2019-06-17 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



立法院下午進行黨團協商，研商「公民投票法部分條文修正草案」、「國家安全法修正草案」、「產業創新條例增訂案」等案。記者鄭超文／攝影 分享 facebook

立法院臨時會今正式展開，立法院長蘇嘉全也在下午針對公投法修法，召集朝野協商，然而經兩個多小時討論後，各黨團僅對第九條條文達成共識，且最後未完成協商，仍交院會處理，經表決後三讀通過立委蔣絜安版公投法修正案，確定未來訂定公投日，讓公投與大選脫鉤。國民黨團則抗議這是「鐵籠公投」修法，朝主席台丟水球表示不滿後，退場抗議。

立法院今上午召開全院委員談話會，對於第九屆第七會期第一次臨時會的日期與議案。經表決，通過民進黨立委柯建銘等人提案，臨時會從今天下午起至七月五日召開；討論的議案則為，公投法修正草案、攸關退將赴陸管制的兩岸人民關係條例等五大類法案共十九案。

立法院並在中午舉行程序委員會，討論這次臨時會第一次會議的報告事項與討論事項。討論事項的議案，由民進黨團提案，處理大法官人事同意權的復議案，以及公投法、國安法、產業創新條例、農產品市場交易法、糧食管理法部分條文修正草案共六案。

蘇嘉全則在下午三點召開朝野協商，針對蔣絜安版逕付二讀公投法修法草案進行討論。有鑒於去年公投的「死人連署」情況嚴重，修正草案中規定未來公投連署需附身分證影本，以防偽造；另外，去年公投併選舉發生許多選務亂象，草案也規定明定公投日，讓公投與大選脫鉤。

不過，民進黨團總召柯建銘在協商前已表示，以提出再修正動議作為讓步，不再堅持公投連署需附身分證影本，並提附帶決議，希望中選會儘速完成資安測試後，實施全國性公投電子連署，也建請中選會參採其他國家制度設計，研議如何防止全國性公投案虛偽連署情事的配套措施。

然而協商過程並不順利，各黨團光是在第九條條文內容就花費超過兩個小時進行討論，雖達成部分共識，但在蘇嘉全宣布休息後，包括國民黨團、親民黨團並未回來協商，在等待近四十分鐘後，蘇嘉全宣布修正草案交院會處理。

經表決後，立法院三讀通過公投法修法，規定中選會收到公投提案、或補正提案，可在六十日內完成審核；公投連署人數若達標遞件後，戶政機關有六十日進行查對；另訂定公投日，定於八月第四個星期六，自二Ｏ二一年起，每二年舉行一次，且公投日為放假日。而新修法也規定，在本法修正前已由中選會通知連署的公投案，仍適用修正前的連署規定。